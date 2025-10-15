Esta es la fórmula que está llevando al Avilés a lo más alto: la clave está en las oficinas

Si algo une al Avilés de Javi Rozada, ese equipo que consiguió un ascenso heroico a Primera Federación, y al de Dani Vidal, que ahora está en los puestos de play-off de ascenso a Segunda División, es el arquitecto que dio vida a ambos proyectos: Miguel Linares. El jienense ya suma tres mercados como director deportivo del Avilés y nadie pone en duda que parte del éxito que está teniendo el club en estos últimos dos años es en buena parte gracias a su trabajo y al de Antonio Cruz, su secretario técnico. La tarea no ha sido sencilla durante estos meses, pero poco a poco está empezando a recoger los frutos.

Cuando Linares aterrizó en el Suárez Puerta tenía una primera misión clara, subir el nivel defensivo del Avilés. Los blanquiazules acababan de salvarse de no bajar a Tercera Federación gracias al empuje de Javi Rozada, pero tanto el ovetense como el andaluz tenían mucho trabajo pendiente de cara a atacar el mercado. Lo primero era reforzar una defensa que durante aquella temporada hizo aguas. Durante ese verano llegaron nombres como el de Babin, que dieron un salto enorme de calidad, aunque donde el jienense demostró tener mejor ojo fue en la sala de máquinas.

Durante esos días también llegaron para el doble pivote Kevin Bautista y Gete, nombres que ahora mismo son titulares indiscutibles a pesar de lo que ha subido el nivel de exigencia. También se ficharon a Javi Cueto y a Santamaría, los dos mejores delanteros de los que dispone ahora mismo Dani Vidal.

Un verano que parecía tranquilo

Este mercado apuntaba a ser más tranquilo para el arquitecto blanquiazul, que rápidamente se movió para paliar una de las debilidades del Avilés la pasada campaña, los extremos. Pronto llegaron nombres como Quicala o Raúl Hernández, además de un Cayarga que está actuando más como mediapunta. Pero, cuando apenas faltaban un par de retoques a la plantilla, llegó el bombazo. El club decide prescindir de Javi Rozada y Linares tiene que arremangarse para encontrar un sustituto que, con una plantilla prácticamente hecha, pudiese tomar el timón de un barco que amenazaba con zozobrar. El jienense demostró su conocimiento de la categoría para, en menos de una semana, encontrar a un perfil similar al ovetense en cuanto a estilo de juego, una apuesta que, por el momento, parece ganadora.

Con un modelo de trabajo basado en el análisis exhaustivo del big data, además de tener ojos en gran parte de los campos de España, la "fórmula Linares" está llevando al Avilés a soñar con cotas muy altas. Tras el trabajo de la pasada campaña, que sentó las bases del proyecto de esta temporada, el jienense está demostrando que lo que hizo en el Linares no es casualidad y que incluso puede llevar a otro equipo a soñar con los play-offs de ascenso a Segunda División. Aún es pronto para echar las campanas al vuelo, pero el paso del jienense por el Román Suárez Puerta le está sentando de maravilla a este Avilés.