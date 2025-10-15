El golpe que empujó a "La Espartana" al título nacional de supermosca: "Cada vez que tiraba una, entraba"

Conquistado por fin, a sus 32 años, un título nacional, Minerva Gutiérrez, "La Espartana", maquina sus próximos movimientos con una mezcla de prudencia y hambre. Pero el siguiente objetivo, con el cinturón de campeona de España de peso supermosca a buen recaudo (ha sido la primera asturiana en conseguir un título nacional en categoría profesional), no puede ser otro que el Campeonato de Europa. Mientras aguarda a que se concrete la cita, Míner se tomará un breve tiempo de descanso, en el que espera recuperarse de las secuelas de su combate por el título nacional contra Maite "La Muñequita" Botella.

Un problema con el vendaje previo a la pelea ha dejado algo tocada la mano derecha de La Espartana, que atiende a LA NUEVA ESPAÑA tras asistir a la consulta de un traumatólogo. El problema, afortunadamente, es menor, solucionable con un poco de descanso.

La boxeadora gijonesa no cabe en sí de gozo por lo bien que resultó el combate del pasado sábado: "Rara vez se dan las peleas como uno las planea, pero en este caso así fue, la estrategia salió perfecta". Y analiza: "La rival tiene un boxeo muy lineal, muy ‘leíble’. Es muy de ataque, pero lleva la guardia muy abierta. El plan desde el principio era meterle golpes rectos y salirnos a los lados para dejarla vendida".

El golpe que funcionó

La peleadora asturiana tuvo además un extra: la "volea". "Es un golpe que me gusta, tiro mucho de él, a veces demasiado, y se me lee mucho, así que normalmente se me prohibe. Pero esta vez, cada vez que tiraba una entraba", apunta La Espartana con una sonrisa. ¿Qué es una volea? Lo explica Róber Menéndez, su entrenador: "Un crochet abierto". En lenguaje menos técnico, un golpe lateral a la cabeza con el codo más abierto de lo habitual.

Así, después de diez asaltos y 20 minutos de intensidad máxima, Míner acabó con "sensaciones buenísimas". Lo corroboraron los tres árbitros, que ofrecieron puntuaciones holgadas a favor de la gijonesa. La felicidad es grande por el resultado y por el escenario, Elche, de donde es su contrincante. "Ir y ganar allí es un triunfo doble", resume Róber Menéndez.

Pelear fuera de casa es mala cosa en el boxeo. Lo explica el entrenador de La Espartana: "Los golpes que van a los hombros, a los guantes... el árbitro escucha los gritos y pueden pensar que le ha dado, e igual no es así. Es normal, hay que adaptarse. Yo ya le pregunté a Míner antes del combate: ‘¿Tú quieres ganar el campeonato o pegarte?’. Si queremos ganar, la táctica es la que pusimos en práctica".

El sueño del Europeo

Así concluyeron dos meses de preparación que en esta ocasión se hicieron más largos, ya que hubo que anular un campeonato de España anterior porque la rival designada sufrió un accidente.

¿Y ahora? "Descanso el justo, una semanita de vacaciones, si acaso", precisa "La Espartana", que añade: "Voy cumpliendo metas y sueños siendo realista pero con un poco más de hambre. Esto nos abre las puertas de un Europeo, en teoría tendría que ser fuera; si pudiera ser en casa sería lo máximo".