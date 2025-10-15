Javi redondea el Círculo: el trabajo oscuro del único asturiano abrillanta el juego del equipo gijonés

Tavin Pierre penetrando como un cuchillo, lanzando con precisión y volando sobre la cancha. Jerónimo Luis haciéndose omnipresente en los 16 minutos que estuvo en cancha, Guillem Arcos llevando la batuta como un director de orquesta... Muchas son las imágenes que quedaron marcadas del encuentro de debut en casa del Círculo Gijón en Segunda FEB. Pero es probable que todo ello no hubiera cristalizado en el primer triunfo del equipo asturiano de no ser por el trabajo oscuro del único asturiano inscrito en el acta, Javi Menéndez.

Sensaciones y números

El jugador de Navia resultó vital ante el Jaén Paraíso Interior para amarrar los rebotes discutidos, paso imprescindible a la hora de salir de forma fulgurante al ataque. También aprovechó sus oportunidades de anotar y, en definitiva, aportó alma. Los números, en este caso, refrendan las impresiones. Menéndez fue el jugador más valorado del partido, con 22 créditos, gracias a sus 12 puntos (6 de 11 de dos y 0 de 1 en triples), 14 rebotes (7 defensivos y otros tantos en ataque) y 5 asistencias, que compensaron con creces sus 4 pérdidas de balón.

"Creo que fue nuestro partido más completo, desde el minuto 1 hasta el 40", analiza el naviego, feliz porque "el triunfo fue el producto de un juego coral extraordinario, llevamos una muy buena evolución".

El entrenador del Círculo, Nacho Galán, tiene reservado para Javi Menéndez un papel primordial esta campaña. "Me pide dar energía y rebote, controlar el juego cuando hay descontrol y empujar a mis compañeros a que tomen los mejores tiros posibles, pero todo desde la energía y la defensa", explica el pívot.

Margen de mejora

Dentro de la evolución que ha tenido el equipo desde que comenzó a jugar los partidos de la Copa España, Javi piensa que todavía queda margen de mejora: "El ritmo de la liga ha subido mucho y queremos hacer un juego adecuado a ella, pero también queremos tener ese punto de control en algunas situaciones, cuando tienes ventajas. Hay margen de mejora. Excepto los que renovaron, que son cuatro, somos gente nueva, tenemos que conocernos y hablar mucho entre nosotros. Además, en el equipo hay gente que no tiene experiencia en estas ligas cuando la cojan podemos dar guerra".

La ilusión es patente en las caras de los componentes de la plantilla del Círculo. Javi lo tiene claro: "Mientras ganemos soy feliz. Yo lo tengo claro, lo importante es el equipo, ganar. Que Gijón esté lo más alto posible, mantenerse y poder seguir creciendo como club, haré todo lo posible".

El peligro de Azpeitia

El próximo rival del Círculo Gijón será el Biele ISB, el domingo a partir de las 18 horas, en la localidad guipuzcoana de Azpeitia. Un contrincante en buen momento, como lo atestigua no solo el hecho de que haya ganado los dos encuentros disputados hasta la fecha, sino que el último lo hiciera en la pista del Morón, recién descendido de Primera FEB y uno de los claros favoritos del grupo. No fue un triunfo cualquiera, además, el del equipo vasco: ganó en la localidad andaluza por 65-86, dominando con gran claridad desde el descanso.