Se abre la inscripción para los 8 Kilómetros de Castrillón
El Castrillón Atletismo ha abierto las inscripciones para la próxima edición de los 8 Kilómetros de Castrillón, una de las pruebas emblemáticas del calendario asturiano, que se celebrará el día 27 de diciembre. La carrera infantil se iniciará a las 15:30 y la absoluta a las 17 horas.
