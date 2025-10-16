Cayarga vuelve a sus orígenes: estos son los planes que tiene Dani Vidal para el futbolista avilesino

Uno de los nombres propios de este inicio de temporada en el Avilés está siendo el de Berto Cayarga. El atacante avilesino fue uno de los primeros fichajes veraniegos del club y, nada más enfundarse la camiseta blanquiazul, empezó a demostrar que para él este no era un año cualquiera en su carrera. "Hacer un año histórico con este equipo sería lo más bonito de mi carrera", reconocía el propio futbolista antes de que se iniciase la campaña. Pronto empezó a dejar su impronta sobre el césped, siendo una de las piezas claves para Dani Vidal, pero una lesión antes de medirse al filial del Athletic Club hizo que se cortase su buen rendimiento. Ahora, tras regresar al equipo en la remontada ante el Zamora, todo hace indicar que Cayarga volverá a sus orígenes en cuanto a posición de refiere.

Durante el inicio de temporada Dani Vidal modificó su esquema para hacerle el hueco ideal a Cayarga. Aunque el sistema predilecto del catalán es el 4-4-2, el técnico apostó por una línea de tres mediapuntas para que así el avilesino ejerciese como ‘10’, por detrás de un delantero que se pelee con los delanteros. Pero, con la ausencia del avilesino, el entrenador del Avilés apostó por alinear a dos delanteros puros, dejando ese rol de mediapunta a un Santamaría que entremezcla minutos como principal referencia ofensiva o como enganche entre el centro del campo y la delantera. Ese esquema, con el que se han dado las tres victorias consecutivas que suman los blanquiazules, podría hacer que Cayarga tenga que caer a uno de los costados, para formar parte de la nómina de extremos.

De hecho, Vidal ya está volviendo a probar al avilesino lejos de posiciones centrales. Con este movimiento el Avilés pierde electricidad por los costados, algo que aportan perfiles como el de Isi Ros o Quicala, pero gana en la banda a un jugador con un trato exquisito de balón y que puede armar con facilidad la pierna para colgar balones al área. Habrá que ver si este experimento se acaba trasladando a donde importa, que son los encuentros oficiales.

Una posición habitual

La de extremo no es una posición extraña para Cayarga. El Avilés contaba, en la planificación hecha sobre el papel, con el avilesino como uno de los cuatro extremos de la plantilla, aunque eran conscientes de que, para sacar su mejor rendimiento, lo mejor era colocarle en la zona del ‘10’. Según el portal Transfermarkt, a lo largo de su carrera el avilesino ha jugado 95 encuentros caído a la banda izquierda, donde ha firmado sus mejores números: quince tantos y nueve asistencias. La mayoría de estos partidos, además, fueron en Segunda División, cuando estaba enrolado en la disciplina del Cartagena. En su última campaña, en las filas del Real Unión, también tuvo muchos minutos como extremo izquierdo, rol que compatibilizó con el de mediapunta.

No solo por izquierda ha rendido bien el avilesino. Cayarga suma 41 partidos en su carrera por el costado derecho, en los que ha anotado un tanto y ha repartido cuatro asistencias.

Ahora queda por ver el encaje que le buscará Dani Vidal a uno de los futbolistas más talentosos de su plantilla. El 4-4-2 no tiene espacio para mediapuntas, por lo que a Cayarga le tocará reconvertirse para seguir marcando la diferencia, aunque está vez tendrá que ser desde una de las bandas. El técnico catalán tendrá que estrujarse la cabeza para encajar todas sus piezas.