Oviedo se prepara para el XLVII Trofeo Internacional Princesa de Asturias de Kárate: habrá más de 500 participantes

El próximo sábado 18 de octubre se celebrará el XLVII Trofeo Internacional Princesa de Asturias de Kárate y Para-kárate. La cita tradicional se celebrará en el Corredoria Arena de la capital del Principado, a la que acudirán delegaciones de todas las comunidades autónomas. En total se espera la participación de más de 500 deportistas de todas las edades y desde la organización destacan que “más del 50% de los karatekas son mujeres”.

En la mañana de ayer se presentó de forma oficial esta 47ª edición, en la que estuvieron presentes la concejala de deportes del ayuntamiento de Oviedo, Concepción Méndez; el presidente de la Federación Asturiana de Kárate y sus disciplinas asociadas, Rufo Antonio Fernández; el vicepresidente, Félix Bargados; y el director técnico, Jesús Penas. “Este torneo se ha consolidado como una prueba de referencia”, aseguró la concejala. Por su parte, Rufo Antonio quiso destacar “el gran impacto económico” que tienen este tipo de competiciones en la ciudad, que además sirven como preludio al campeonato de España benjamín, alevín y juvenil que se va a disputar en la capital asturiana en 2026, una prueba que cuenta “con una participación masiva”.

La competición, tal y como explicó Jesús Penas, se desarrollará al completo el sábado 18, en un día que vendrá muy cargado. Por la mañana, desde las nueve, se disputarán las pruebas de kata -secuencia de movimientos de ataque y defensa ante un rival imaginario-. Ya en la jornada vespertina, a partir de las tres menos cuarto, se desarrollarán la mayoría de pruebas de kumite, en las que los karatecas se medirán en combate.