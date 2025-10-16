Portadores del orgullo grupista: estos son los jóvenes valores homenajeados por el club

Como ejemplos del hoy y promesas del mañana fueron homenajeados ayer en el Grupo Covadonga cinco de sus jóvenes deportistas. Un acto sencillo, con la sola compañía de sus familias, en el que el presidente de la entidad grupista, Joaquín Miranda, les obsequió con un diploma engalanado con fotos de su trayectoria reciente y les animó a seguir perseverando para seguir siendo cosechadores de éxitos y portadores del orgullo grupista. "Cada vez que uno de nuestros deportistas alcanza una meta, no solo celebramos su triunfo deportivo, sino también todo el camino que hay detrás: los madrugones, los entrenamientos, los sacrificios personales y la capacidad de seguir adelante a pesar de las dificultades", subrayó Miranda.

Subcampeona de la Universiada

Entre los deportistas presentes, la de más edad es Maia Llácer, que a sus 22 años ha hecho ya mucho ruido este 2025 en el mundo de la gimnasia artística. Fue subcampeona mundial en la Universiada y compitió con la selección española en el Campeonato de Europa. Pero más allá de sus resultados, recalcó el presidente grupista, "Maia es un ejemplo de perseverancia, de pasión por lo que hace y de liderazgo dentro y fuera del tapiz".

La más joven es Paola Piñera, una de las firmes promesas del tenis asturiano. Siendo de primer año ya ha conquistado el Campeonato de España cadete y ha obtenido buenos resultados en Europa. "Es el reflejo de lo que significa competir con determinación y madurez. Tiene la ambición necesaria para crecer cada día y la humildad de quien sabe que los grandes logros se construyen paso a paso", apuntó Miranda en el acto.

Piragüismo por partida triple

El piragüismo tuvo presencia triple. Rubén Escudero fue agasajado después de un año sensacional, con hasta cinco oros nacionales, una plata en el Europeo juvenil y un bronce en el Mundial junior. Para Miranda, "representa a la perfección el espíritu del Grupo, la ambición por mejorar, la capacidad de sacrificio y la voluntad de dar siempre lo mejor de sí mismo". Uno de esos oros, el del K-2 500 junior, lo hizo formando pareja con Juan Reguera, presente ayer en la sala polivalente de las instalaciones: "un deportista joven, con ambición y un gran margen de crecimiento, el futuro".

El acto se cerró con un deportista "que nos ha enseñado el verdadero significado de la superación", Pablo Pérez, subcampeón del mundo en la modalidad de Open Paracanoe de 10 km. "Nos recuerda que con trabajo, perseverancia y valentía no existen límites", concluyó Miranda.