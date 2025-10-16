El Telecable recurre la tarjeta roja a Mariona Colomer, que conlleva sanción
El club fabril reclama la anulación de la cartulina o la suspensión cautelar del castigo
M. R.
Gijón
El Telecable ha recurrido la tarjeta roja directa que vio Mariona Colomer en el encuentro del sábado contra el Bigues i Riells. El árbitro interpretó como una agresión el golpe en la espalda que da a una rival con el stick, aunque el club asegura que no hubo violencia y pide la retirada de la cartulina o la suspensión cautelar de la sanción, que es de un partido.
