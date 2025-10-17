Andy Huelves, uno de los jugadores con más futuro del baloncesto español: "Sería genial para Asturias que el Alimerka Oviedo ascendiera"

Andy Huelves (El Franco, 2007) es una de las promesas más firmes que tiene ahora mismo el baloncesto asturiano. A sus 18 años, tras una fructífera etapa en el Zentro Basket de Madrid, este base de 1.90 de estatura ha dado el salto al profesionalismo de la mano del Tizona Burgos, de Primera FEB, que visita mañana (19.00 horas) el Palacio de los Deportes para enfrentarse al Alimerka Oviedo.

¿Qué tal le está yendo en su primera experiencia profesional?

Estoy muy a gusto en Burgos, es una ciudad tranquila, hay buen ambiente; así que, bastante bien.

¿Se le adapta bien el estilo de Jordi Juste, su entrenador?

No lo conocía antes de venir, pero está yendo muy bien, cuenta conmigo y eso es importante.

¿Tuvo algo que ver que fuera él el entrenador para fichar por Tizona Burgos?

No fue solo por él, pero ayudó. Es un entrenador que hace rotaciones cortas y yo lo que necesito es jugar.

¿Cómo está siendo el comienzo de Liga del equipo?

Hemos ganado un partido y perdido dos. Esta Liga no es nada fácil, nadie quiere perder.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido de la Primera FEB?

Que los fallos no se perdonan, a la mínima que te ven un punto débil te castigan y van a por ti. Muchas de las faltas que me pitan es porque los que son más veteranos saben cómo sacármelas y me las como, caigo en la trampa, pero queda mucha Liga y se trata de mejorar lo máximo posible.

¿Qué tipo de jugador es?

Agresivo, un defensor, y en ataque vertical.

Un equipo en Liga EBA, Javi Menéndez en el Círculo, en Segunda FEB, y usted en Primera FEB. ¿Qué pasa en Navia con el baloncesto?

Aunque sea una villa pequeña, se entrena muy bien. No es casualidad, sino el fruto del trabajo. Siempre que voy por ahí me paso por el club, entreno con ellos, es mi casa y hay muy buen rollo. Mi hermano y yo nos formamos allí.

¿Cómo fue irse a Madrid con tan solo 15 años?

No es fácil, pero Zento Basket es una academia en la que hay muchos jugadores, en los años que estuve éramos 40 ó 50, siempre hay personas con las que te llevas bien. Todos vamos por lo mismo: por un sueño, que es jugar al baloncesto.

¿Cómo comenzó a jugar?

Empecé con tres años. Los séniors iban al colegio a enseñar y mi hermano dijo que quería jugar y me fui con él. Es lo que me dicen mis padres, yo no me acuerdo.

¿Cuándo supo que era lo suyo?

Cuando te haces algo más mayor, a los 12 años sabía que podía tener cualidades, pero seguía en Asturias. Entonces, me llamó la española y fue cuando empecé a pensármelo y el seleccionador David Soria me habló de Zentro. Vi que era una residencia que funcionaba bien y allí he pasado la adolescencia. Estoy encantado de ello.

¿Cómo ve al Alimerka?

Hemos hecho scouting y tiene buena plantilla, con talento, corren mucho, como nosotros, esta categoría es un correcalles, todo el mundo corre mucho.

¿Y al proyecto?

He jugado toda mi vida contra el OCB. Siempre eran el coco, en Navia a veces costaba más tener ese nivel porque ellos tienen más dónde escoger. Es un poco el referente en Asturias.

Es ya un clásico de la categoría.

Eso habla muy bien de Asturias y del baloncesto asturiano. Estaría genial que el Oviedo Baloncesto subiera. Me alegra cuanto más prestigio tiene Asturias.

El primer partido metieron 5.000 personas en el Palacio.

Sí, pero me hubiera gustado jugar en Pumarín, vivir la esencia de Pumarín. Lo he vivido como público y está muy bien, siempre lleno. Es verdad que un Palacio así te dan ganas de ir al baloncesto. Si pueden ascender y no nos fastidian a nosotros sería genial.