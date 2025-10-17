En el Avilés todo el mundo es capaz de marcar goles: Retaguardia de vanguardia

A este paso, aquel soniquete –"raro, raro, raro…"– popularizado por Papuchi Iglesias, progenitor del gran Julio "Catedrales", acabará convirtiéndose en la banda sonora de este Real Avilés Industrial. Porque hay muy poco de normal en las tres victorias consecutivas sobre la bocina o en eso de compaginar la condición de quinto mejor equipo de los dos grupos de Primera Federación con la de segundo más goleado. Y por no profundizar en otras excentricidades –ajenas, estas, pues ya forman parte de las modernidades del sistema– como los horarios incomestibles, arrebatados al momento, sagrado, de lo comestible, o la duración de los partidos por encima de los 100 minutos.

Defensas goleadores

Y, entre tanta rareza, en Zamora se coló otra, la de ver a dos defensas interpretando el papel de goleadores, circunstancia que solo se había reflejado una docena de veces en 42 años de historia industrialista. La primera, en febrero de 1989, cuando dos clásicos ochentanoventeros, Blas García e Iñaqui Marigil, aportaban en el "jorobu" infligido al Real Oviedo Aficionado, precisamente en el Carlos Tartiere, donde el quinto gol, cuenta la leyenda, empezó a recibir tan popular denominación, allá por los tiempos de Lángara.

El precedente más aproximado

Por las características de los zagueros, el precedente que más se asemeja al de Zamora es el de la temporada 1992-1993, que también es el único producido en el nivel 3 de nombre Segunda B. Canito Pérez y Pablo Castaño, dos laterales de vocación atacante, como Edu Campabadal y Guzmán Ortega, marcaban en el 3-0 al Aranjuez, un mes antes de que Carlos García Cuervo abandonara el banquillo, a petición propia, para salvar del descenso al Sporting.

Los jugadores del Avilés celebran uno de los goles ante el Zamora / Jose Luis Leal / AREÁ 11

Ya en el largo período de Tercera División, la coincidencia se repitió sietes veces, con centrales como David Fariña, Alejandro Vázquez, Roberto Valero, Rubo Sánchez, Boris González y Jeffrey Hoogervorst, entremezclados entre sí o con laterales como Íker Ruiz y José Sietes.

Ya pasó en otros cuatro partidos

Pese a ser combinación muy poco habitual en el global histórico, curiosamente aconteció hasta en cuatro partidos de las tres últimas temporadas. Lo sufrieron Coruxo, ante Néstor Senra y Julio Rodríguez; Gimnástica Torrelavega, con Osky Menéndez y Josín Martínez; y Atlético Antoniano, en crucial oportunismo de Jean Babin y Julio Rodríguez en la lucha por el ascenso. Ahora, Campabadal y Ortega, que sobre el césped del Ruta de la Plata solo coincidieron en el instante que el tarraconense daba la alternativa al palentino, hicieron posible que el Real Avilés Industrial disfrutara de algo inédito en su historia, el acierto goleador de dos zagueros en un partido fuera de Asturias.

Un cabezazo que fue solo un susto

Efectivamente, como dice la expresión, Zamora no se ganó en una hora, sino en los 102 minutos y 25 segundos que los blanquiazules invirtieron en librar una batalla en la que el segundo gol viriato es el número 1.000 que el Real Avilés Industrial recibe como visitante en partidos de Liga.

Al final, el cabezazo del veterano Kike Márquez no fue más que un susto, porque los industrialistas ya celebran hasta con una camiseta, la conmemorativa del Día de Asturias, que era gafe. En dos años, lo habían intentado cinco veces con la gualdiazul: en Villalba, en la visita anterior a Zamora, en Guijuelo, en La Albericia y en Salamanca. Por fin, a la sexta fue la vencida, es decir, otra más que le valdría a Papuchi para su "raro, raro, raro…".