Uno de los capitanes del Avilés es optimista con la defensa blanquiazul: "Creo que hemos dado un paso adelante a nivel defensivo"

«Llevamos dos partidos fuera de casa donde hemos sacado seis puntos, pero la verdad que tenemos ganas de volver a casa, con nuestra gente, para hacer un buen partido y seguir ganando», aseguró ayer Babin antes de enfrentarse este domingo en el Suárez Puerta al Talavera. El central destacó los trece puntos que tiene ya el cuadro blanquiazul en su casillero, «algo que nadie nos va a quitar ya», y deseó «poder seguir en la parte alta de la tabla el máximo tiempo posible».

Sobre las remontadas blanquiazules, una tónica habitual en los últimos encuentros, Babin cree que eso significa «que la plantilla es buena y los recambios también». «No damos los partidos por perdidos y tenemos una buena mentalidad para ir a buscar el gol», señaló. El capitán blanquiazul comparó, además, estos encuentros con una de sus etapas en el Alcorcón. «Fue cuando me entrenaba Anquela, siempre metíamos bastantes goles al final de los partidos», recordó.

Autocrítica

El defensor también fue autocrítico a la hora de hablar de los registros defensivos de su equipo. «Tenemos que mejorar en la parte defensiva para encajar menos goles», señaló Babin, que confesó que durante la semana «hemos prestado bastante atención al trabajo defensivo». «Creo que, aunque no se refleja en los números, pero el equipo ha dado un paso adelante a nivel defensivo», apuntó el blanquiazul, que cree que en estos últimos partidos «nos han penalizado más errores individuales que colectivos». «Esperamos mantener la portería a cero ante el Talavera», sentenció.