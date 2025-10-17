Carreño gana dos partidos en un día en el Challenger de Olbia

El tenista asturiano Pablo Carreño se vio obligado ayer a disputar dos partidos en un mismo día en el Challenger de Olbia (Italia) y en los dos logró la victoria. Primero ante Pierluigi Basile, por 2-6, 7-6 y 3-6, y el segundo ante Luka Pavlovic, por 6-3, 1-6 y 2-6. Hoy jugará los cuartos de final del torneo ante el chileno Alejandro Tabilo.