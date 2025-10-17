Dani Vidal, entrenador del Avilés, ante el partido de mañana contra el Talavera: "Los resultados son consecuencia del trabajo"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, analizó este viernes la semana de trabajo del equipo y cómo llegan al partido del domingo (16:00 horas) ante el Talavera en el Suárez Puerta.

¿Cómo llega el equipo?

"Hoy ya han entrenado todos y, por tanto, las dos o tres bajas que hemos tenido, alguna por fiebre, alguna por dolor de tripa, ya los tenemos todos recuperados. Podremos contar con el 100% de la plantilla para el domingo".

Después de tres victorias seguidas, ¿cómo espera que le vea el rival?

"Al final somos un recién ascendido. Después de siete jornadas no puedes cambiar la etiqueta. Porque si no, creo que nos equivocaríamos. El equipo está haciendo, evidentemente, las cosas bien, que los resultados son una consecuencia de ese trabajo, pero nosotros no podemos movernos en otra situación que no sea ir al límite cada día.

Respeto de los rivales.

"Si es complicado ya cada partido, ahora yo creo que un poco más, seguramente vas aún con las orejas más tiesas, pero nosotros igualmente esta semana vamos con las orejas tiesas. También respecto al rival que tenemos, porque creo que lo he comentado durante la semana, por mucho que lleve esas dos derrotas, ha hecho partidos para sacar en los dos".

¿Cómo está Kevin Bautista?

"Yo no sé si va a estar disponible para el partido. Tuvo una situación similar a la de Berto, pero la suerte que tuvo Kevin es que fue justo después del partido. Berto creo que se perdió dos partidos, pero Berto se hace daño justamente el día antes del partido. Creo que a nivel de plazos es muy parecido. Ayer hizo un entrenamiento parcial, hoy que es un día de bajada sí que lo ha hecho todo. Nuestra intención es que mañana haga el 100% del entrenamiento. Seguro que no está para 90 minutos, pero yo creo que si mañana completa el entrenamiento podemos tenerlo disponible para un rato.

¿Cómo es el Talavera?

"Es un equipo que puede salir combinando. Si el rival le aprieta fuerte, también tiene recursos para poder buscar la última línea y en campo contrario tiene muchísima calma. Tienen gente profunda por la derecha y por la izquierda, a veces con laterales o a veces con extremos. Se acumula gente por dentro, que es lo que les facilita tener ese juego interior y sobre todo es un equipo que transita muy bien. Creo que es un equipo que está haciendo las cosas muy bien".

¿Teme a algún jugador en concreto?

"Tienen jugadores determinantes. Por la derecha está muy bien. Sí que es cierto que tienen la baja de Di Renzo, que les estaba dando mucho arriba, pero tienen a Luis, a Edu Gallardo, que se mete por dentro. Tienen gente con calidad que son capaces de ponerte en dificultades".

¿Cuánto tiempo le ha llevado al cuerpo técnico hablar de la defensa esta semana?

"Lo mismo que la anterior y la anterior. Evidentemente solo un día que te metan dos goles ya es algo que no te gusta. Tratando con naturalidad el tema, nos ocupa, no nos preocupa, pero le hemos dedicado el mismo tiempo que la semana anterior, siendo conscientes y con muchas esperanzas de que este domingo ya se vea una mejor versión sobre todo reflejada en el resultado. Porque ya comenté que el otro día yo creo que el equipo a nivel defensivo estuvo mejor, pero sí que es evidente que volvió a encajar dos goles".

Se espera buen ambiente en el Suárez Puerta con esta racha de victorias.

"Cuando es aficionado a un club lo hace para disfrutar, aunque también sufre. Pues en los momentos buenos ellos tienen que estar con la euforia por las nubes. Al final somos nosotros los profesionales los que tenemos que tener los pies en el suelo, pero ellos es un momento de disfrutar, que ya había años que lo han pasado mal, ahora que lo pueden pasar bien tienen que estar con los pies en el suelo"

¿Están afrontando alguna planificación especial para la acumulación de partidos?

"No, estamos centrados en el día a día. Intentamos ajustar un poquito el nivel de cargas y de descanso de los jugadores, pero evidentemente totalmente centrados en el partido del Talavera".