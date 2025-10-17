Desestiman el recurso del Telecable por la roja de Colomer
La jugadora Mariona Colomer, del Telecable Gijón de hockey sobre patines, que compite en la OK Liga Iberdrola, la máxima categoría, será sancionada por la roja que vio en el encuentro ante el Bigues i Riells. La Federación reconoce que no hubo violencia, pero se agarra a una norma en las faltas consideradas graves para mantener un partido de sanción.
