El equipo asturiano de golf que representará a España en el Europeo: "Somos un club muy pequeño y competimos contra transatlánticos"

En menos de una semana, Asturias tendrá un representante en el Campeonato de Europa Interclubes de golf que se disputará en Burdeos. El Real Club de Golf de Castiello, tras proclamarse campeón en el Nacional el pasado mes de septiembre, viajará el martes 21 de octubre a tierras galas para entrenar durante dos días antes del inicio de la competición en el campo Du Medoc, del jueves 23 al sábado 25.

Allí, los gijoneses Miguel Díaz-Negrete Sanz, Miguel Díaz-Negrete (su hijo), Pablo Alperi, Alberto Fernández y Juan García-Ochoa serán los integrantes del equipo, que en su quinto Europeo buscan superarse. Hasta la fecha, su mejor resultado lo cosecharon en su última participación, en 2023, cuando finalizaron en el séptimo puesto y, ahora, tratarán de llegar más lejos.

"Quedar entre los tres primeros sería un triunfo tremendo para Castiello. Llevamos un gran equipo y lo vamos a intentar, aunque es francamente difícil", expresó el capitán del equipo, Miguel Díaz-Negrete Sanz, el encargado de seleccionar a los integrantes. Entre ellos está su hijo, el único que ha disputado el Europeo en las cuatro ocasiones anteriores y un Pablo Alperi que, pese a su juventud (21 años) se pasará al profesionalismo una vez termine la competición. "La intención que tenía era hacerlo tras el Nacional, pero conseguimos convencerle para venir a Burdeos", comenta.

El único que debutará en esta cita continental será Alberto. "Tenemos experiencia, pero vamos a enfrentarnos a los mejores jugadores del continente y muchos de ellos son chicos jóvenes que luchan por ser profesionales. Nosotros no estamos en competición permanente", subraya el capitán. En el campo Du Medoc, durante los tres días de competición, participarán tres de los jugadores del equipo, por lo que habrá un descarte. Cada uno competirá a diario, en un recorrido de unas cinco horas de duración y, al término de cada jornada, se descartará la peor vuelta del equipo, es decir, el resultado del peor jugador de cada equipo no contará a la clasificación final.

El sábado, una vez terminado el Europeo, el Castiello espera conseguir su mejor resultado, pero el mayor premio ya es competir contra los mejores. "Somos un club muy pequeño, de apenas 850 socios, y competimos contra transatlánticos que tienen más de 3.000. Tiene mucho mérito lo que hemos hecho estos últimos años sacando grandes jugadores", finaliza Miguel Díaz-Negrete.