Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, ante un nuevo reto en el Palacio: "Para nosotros es vital el aliento de nuestro público"

El Alimerka Oviedo Baloncesto juega mañana sábado, a las 19:00 horas, ante el Tizona Burgos la cuarta jornada de la temporada en Primera FEB. El equipo asturiano aún ha logrado estrenar su casillero de victorias y espera hacerlo en su segundo partido en casa, en el Palacio de los Deportes, donde se estima la presencia de al menos 4.000 personas empujando al OCB en la búsqueda de su primer triunfo. La principal novedad será el probable debut de Marques Townes con el equipo azul.

El Alimerka, a aprovechar "una nueva oportunidad"

Para Javi Rodríguez, entrenador del equipo asturiano, ha sido una buena semana de entrenamientos "para seguir mejorando y seguir construyendo". En cuanto al fichaje de Marques Townes, asegura que han estado "intentando introducirlo poco a poco" en el equipo y explicándole "todos los conceptos ofensivos y defensivos". Todo ello para "seguir mejorando como equipo "y para tratar de aprovechar "una nueva oportunidad".

La aportación de Marques Townes

El técnico gallego considera que "Marques es un jugador con experiencia" y que les puede ayudar mucho: "Nos puede ayudar con su físico, con su juego, ha jugado en primeras ligas, como la ACB o la primera griega, nos debería aportar ser ese jugador que nos falta, con experiencia y que en momentos determinados asuma responsabilidad, que desde la defensa nos aporte energía, intensidad y dureza, algo que estamos necesitando". También supone tener una pieza más en un equipo que anda algo corto de efectivos: "A nivel de jugadores estábamos un poco cortos, es una incorporación muy buena para nosotros y espero que con él el equipo crezca".

EN IMÁGENES | El Alimerka roza el lleno en su estreno en el palacio de los Deportes / Luisma Murias

Un rival que "aspira a estar arriba"

El rival al que se van a medir, el Tizona Burgos, es para Javi Rodríguez "un equipo que aspira a estar arriba, que tiene automatismos del año pasado, que juegan un baloncesto con posesiones muy cortas, un equipo muy agresivo desde el triple, que intenta presionar desde los primeros segundos, que el partido se vaya a un ritmo alto; por lo tanto esperamos un partido con posesiones cortas y acciones muy rápidas; es importante mantener al rival en porcentajes bajos y no permitirle canastas fáciles".

El apoyo del público, "fundamental"

Otra pata en la que se sustenta el equipo es en su afición, que mañana acudirá en un buen número al Palacio de los Deportes, donde se espera que sean mínimo 4.000 los espectadores que se acerquen a ver el partido: "Es fundamental, este club sigue creciendo y haciendo las cosas bien desde hace muchos años. Es el momento en el que tenemos que dar un paso adelante en esa comunión, que vengan al Palacio 4.000 ó 5.000 personas es una noticia muy buena para nosotros como club", aseguraba Javi Rodríguez al respecto.

Hacerse fuertes en casa

También necesario ese apoyo en lo puramente deportivo: " Como equipo es necesario, necesitamos del público y de nuestra afición. Es una liga muy complicada, cuesta mucho ganar fuera de casa, y desde luego que necesitamos a todo el mundo, que empujen desde el segundo uno, notar ese aliente como siempre lo notamos. Para nosotros es vital el aliento de nuestro público, lo ha sido siempre y tiene que seguir siéndolo", concluía el técnico gallego.