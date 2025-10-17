El Langreo buscará la primera ante un rival directo: “Tenemos que transformar las palabras en hecho”
El conjunto azulgrana viajará a tierras gallegas en busca de los primeros tres puntos de la temporada: “Hacemos las cosas lo suficientemente bien como para llevar algún punto más”, explica Pablo Acebal
Javi Viso
“Es un partido vital para nosotros”, expresó en la previa el técnico del Langreo, Pablo Acebal, que reconoció la urgencia de los suyos para sumar los primeros tres puntos de la temporada. El Unión se enfrenta al Ourense, rival directo en la zona baja y que tampoco ha conseguido ningún triunfo.
¿Cómo ha ido la semana de trabajo? “Son semanas complicadas, difíciles, porque obviamente los resultados no llegan, no llega esa ansiada victoria que todos deseamos. El domingo a la vuelta de La Coruña nos reunimos con el grupo y el cuerpo técnico para hablar, decirnos las cosas a la cara y buscar soluciones, que es lo que tenemos que hacer. Son semanas para entrenar, trabajar y hablar poco. Al final creo que todos sabemos lo que hay que hacer, todos tenemos que dar un paso a la frente y es el momento de darlo.
¿Nota que la ansiedad pueda afectar en los partidos?
“No sé si la palabra es ansiedad, pero es lógico que haya preocupación, lo preocupante sería que no estuviéramos preocupados. Como entrenador no me queda otra que seguir buscando soluciones, seguir trabajando y dando confianza a los jugadores, porque la tengo. El día que deje de tenerla no estaré aquí. Tengo confianza en el grupo y en ayudar a los jugadores a alcanzar un mayor nivel del que hasta el momento estamos demostrando. Aún así creo que estamos haciendo las cosas bien, lo que pasa es que cuando no acompañan los resultados uno tiende a quedarse con lo negativo. Hacemos las cosas lo suficientemente bien como para llevar algún punto más”.
¿Qué partido espera?
“El rival está en una situación igual que la nuestra, donde todavía no ha conseguido ganar. Ellos tendrán las mismas preocupaciones que nosotros. Yo desde fuera pienso que también deberían tener algún punto más de los que tienen. El hecho de jugar en casa a lo mejor les supone una necesidad mayor de ganar más que nosotros. Aún así, nosotros vamos a ir a ganar a Ourense y a cualquier campo”.
¿Tienes el partido marcado como vital para darle la vuelta a la situación?
"Por la situación en la que estamos, creo que todos los partidos ahora son vitales, se habla mucho de finales cuando se está en una situación como esta, no es para tanto, pero sí que es verdad que al jugar contra un equipo que tiene tus mismos puntos, que está en una situación similar a la tuya, el partido cobra todavía más importancia. Iremos a Ourense a ganar, si no lo hacemos vendremos la semana que viene contra el Astorga a ganar, vendrá la Copa e iremos a pasar la ronda. Todos los partidos son igual de importantes y tenemos que dar ese paso al frente. Tenemos que transformar las palabras en hechos".
