El Marino de Luanco, “ante un reto mayúsculo” en El Requexón

El entrenador del Marino de Luanco, Sergio Sánchez, analizó en la previa el partido que medirá a los suyos ante el Oviedo Vetusta, una de las grandes revelaciones en este inicio de temporada. El conjunto azul va segundo con 14 puntos y lleva sin perder desde el 14 de septiembre del curso anterior.

¿Cómo ve el partido?

“El reto que tenemos esta jornada es mayúsculo porque nos enfrentamos a un equipo que lleva más de un año sin conocer la derrota y eso dice claramente el tipo de equipo que es. Eso no se consigue sin una mentalidad y un espíritu competitivo muy alto”.

El rival

“Ellos destacan por su dinamismo, su movilidad defensiva y su capacidad para llegar al área y su atrevimiento. Están en un estado de forma tremendo y en ataque tienen voracidad. Llevan 15 goles marcados a estas alturas y han provocado muchos errores al rival por presionar alto. Tienen la calidad y son jugadores jóvenes que tienen la puerta a Primera muy cerca y por eso tienen esa ilusión por llegar al profesionalismo. Trataremos de anular sus virtudes”.