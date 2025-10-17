El Marino de Luanco, “ante un reto mayúsculo” en El Requexón
El conjunto luanquín tratará de acabar con la racha invicta del Vetusta, que lleva sin perder desde hace más de un año
Javi Viso
El entrenador del Marino de Luanco, Sergio Sánchez, analizó en la previa el partido que medirá a los suyos ante el Oviedo Vetusta, una de las grandes revelaciones en este inicio de temporada. El conjunto azul va segundo con 14 puntos y lleva sin perder desde el 14 de septiembre del curso anterior.
¿Cómo ve el partido?
“El reto que tenemos esta jornada es mayúsculo porque nos enfrentamos a un equipo que lleva más de un año sin conocer la derrota y eso dice claramente el tipo de equipo que es. Eso no se consigue sin una mentalidad y un espíritu competitivo muy alto”.
El rival
“Ellos destacan por su dinamismo, su movilidad defensiva y su capacidad para llegar al área y su atrevimiento. Están en un estado de forma tremendo y en ataque tienen voracidad. Llevan 15 goles marcados a estas alturas y han provocado muchos errores al rival por presionar alto. Tienen la calidad y son jugadores jóvenes que tienen la puerta a Primera muy cerca y por eso tienen esa ilusión por llegar al profesionalismo. Trataremos de anular sus virtudes”.
