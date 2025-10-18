El Alimerka Oviedo Baloncesto monta una fiesta en el Palacio de los Deportes: exhibición para tumbar al Tizona Burgos (93-80)

A las cosas nuevas hay que quitarles el envoltorio, perderles el miedo y usarlas bien. El Alimerka Oviedo Baloncesto acabó entendiéndolo este sábado en su victoria frente al Tizona Burgos (93-80), en la que realizó una segunda parte espectacular, igual de sobresaliente que la primera en defensa pero sin que el brazo se le encogiera, sin que les pudiera la presión por ganar su primer partido en el Palacio de los Deportes y a su vez lograr la primera victoria de curso en Primera FEB.

El gran protagonista fue Calvin Hermanson, que acabó con 25 puntos y que volvió loca a la defensa del conjunto burgalés cuando empezó a meter uno tras otro todos los lanzamientos que intentó. También dejó un gran sabor de boca Marques Townes en su debut. El estadounidense con pasaporte dominicano sumó 16 puntos y, mas importante que eso, dio tranquilidad al equipo en momentos importantes. Su incorporación parece una gran solución después de los fichajes frustrados de Goodine y Johnson.

Pero fue una victoria coral la del equipo de Oviedo, que fue un engranaje en el que todas las piezas sabían lo que tenían que hacer. El trabajo fue bueno desde el primer cuarto, pero en esos primeros instantes se notó el peso de las derrotas anteriores, de la oportunidad desperdiciada en Cartagena y de la necesidad que tenía el equipo de sumar su primera victoria. La ansiedad suele reducir la efectividad de cara al aro

La confianza se tiene o no se tiene, y el Alimerka Oviedo no la tuvo en la primera parte. Esas cosas se notan en detalles de tanta importancia como los tiros libres, en los que hizo 8 de 17 en esos dos primeros cuartos, una suerte de las más sencillas en este deporte, sin defensa, y en la que eso, la confianza, tiene mucho que ver. También se notó en los triples (4 de 13).

Y eso que el Alimerka hizo el partido que necesitaba en un primer tiempo del que debía de haber sacado más rédito. Frenó al Tizona, un equipo que se siente aún más cómodo que el de Javi Rodríguez cuando el partido se juega a toda velocidad, defendió a un nivel altísimo y encontró a sus interiores. Townes, el debutante, demostró pronto que puede ser una pieza muy importante en este equipo, con maneras de jugador de talento. Con todo eso, al descanso el OCB solo llevaba dos puntos de renta (36-34), con una sensación de haber dejado escapar una gran oportunidad de despegarse en el marcador.

Un primer tiempo en el que también tuvo minutos de mérito el joven jugador asturiano Andy Huelves, del Tizona Burgos, que salió de inicio, anotó seis puntos. Con tan solo 18 años, el base de El Franco, formado en la cantera del Navia, es una perla del baloncesto español que se está cocinando con un entrenador contrastado como Jordi Juste y en una ciudad que respira baloncesto como Burgos.

La segunda parte fue una fiesta del Alimerka Oviedo Baloncesto y sin duda el que puso la música para que la gente bailara fue Calvin Hermanson. El estadounidense se fue a los 25 puntos y arrastró al resto del equipo, que empezó a sentirse comodo. También Calvin fue el encargado de que la gente se enganchara al partido. Algo nació en este partido en el Palacio, donde la gente acabó cantando y coreando a sus jugadores.

Necesitaba el Alimerka Oviedo esta victoria, que las cosas empezaran a encajar, con la lucha incansable de Dan Duscak, con la inteligencia de Robert Cosialls, con el trabajo de Raúl Lobaco (también con sus puntos), con el esfuerzo de Shelist, Nwaokorie, Faure y el resto de un equipo que debe hacer clic a partir de este partido. No ganara siempre, pero, aún perdiendo, el Palacio tiene que ser una fiesta.