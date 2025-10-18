El Alimerka Oviedo Baloncesto se suma a la protesta contra el peaje del Huerna
El equipo asturiano, que ganó al Tizona Burgos en el Palacio de los Deportes, salió con una camiseta que rezaba "Asturias unida, fin al peaje del Huerna"
Los jugadores del Alimerka Oviedo Baloncesto saltaron a la cancha para disputar la cuarta jornada de Primera FEB en el Palacio de los Deportes de la capital del Principado vistiendo una camiseta en la que se leía "Asturias unida, fin al peaje del Huerna".
De esta manera, el club quiso posicionarse a favor de la supresión de este peaje en la autopista que une al Principado con la meseta y con las movilizaciones que están pidiendo que se acabe con el pago en esa vía. Una reivindicación que les fue bien, puesto que lograron ganar al Tizona Burgos (93-80) en un Palacio de los Deportes al que asistieron 4.182 espectadores.
