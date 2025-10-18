Cachón lidera la WRC2 Challenger en el rally Europa Centro
Diego Ruiloba es sexto después de haber sufrido dos incidentes durante la prueba
El piloto asturiano Alejandro Cachón lidera la categoría WRC2 Challenger del rally Europa Centro, carrera que discurre por Alemania, Austria y Chequia, y que es puntuable para el Mundial. Por su parte, el praviano Diego Ruiloba es sexto clasificado en esta categoría tras haber sufrido dos incidentes durante la prueba. El rally lo encabeza, después de que se hayan disputado ocho tramos de velocidad, el francés Sebastien Ogier, seguido a solo seis décimas por el finlandés Harri Rovanpera. Hoy se disputa la segunda etapa y el rally finaliza el próximo domingo. Mientras, en el rally Histórico de Pravia marcha líder Jari Matti Latvala. Entre los asturianos el primer clasificado es Cele Foncueva, que es además octavo en la general, con Daniel Alonso en la undécima posición.
- Irrumpió dando patadas al aire: la pareja del ganadero asesinado en Ribadesella tuvo que recibir asistencia psiquiátrica por este episodio
- Tres mil alumnos desembarcarán en Oviedo para 'reactivar' esta zona: lo que opinan los vecinos sobre la llegada de la Universidad Alfonso X al Calatrava
- Una enorme cadena de perfumerías aterriza en Oviedo: el lugar donde se ubicará la primera tienda de la marca en Asturias
- Veljko Paunovic, a fondo con LA NUEVA ESPAÑA: 'Quizás mi carácter no les encajaba, pero me quedo con lo bueno: mi etapa en Oviedo ha sido de película
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- Tragedia en Oviedo: aparece muerto un joven de 22 años en un edificio okupa
- El Willy Wonka de la miel: la original iniciativa de un apicultor asturiano para poner su pueblo 'en el mapa' y dar a conocer su oficio
- El bar de carretera más singular de toda Galicia: comes en la cocina (junto a los fogones de Montse) con un menú casero de tan solo 14 euros