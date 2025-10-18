Cachón lidera la WRC2 Challenger en el rally Europa Centro

El piloto asturiano Alejandro Cachón lidera la categoría WRC2 Challenger del rally Europa Centro, carrera que discurre por Alemania, Austria y Chequia, y que es puntuable para el Mundial. Por su parte, el praviano Diego Ruiloba es sexto clasificado en esta categoría tras haber sufrido dos incidentes durante la prueba. El rally lo encabeza, después de que se hayan disputado ocho tramos de velocidad, el francés Sebastien Ogier, seguido a solo seis décimas por el finlandés Harri Rovanpera. Hoy se disputa la segunda etapa y el rally finaliza el próximo domingo. Mientras, en el rally Histórico de Pravia marcha líder Jari Matti Latvala. Entre los asturianos el primer clasificado es Cele Foncueva, que es además octavo en la general, con Daniel Alonso en la undécima posición.