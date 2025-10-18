Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Clemente da una nueva lista de la selección asturiana

Clemente, seleccionador asturiano para la Copa de las Regiones UEFA, ha llamado a 22 jugadores para entrenarse el miércoles en Roces: Bryan (Stadium), Borja Alonso, Daniel Aranda, Quirós y Uche (Mosconia), Jorge Argüelles (Praviano), Alejandro Blanco y Vicente (Lenense), Enol González, Layman y Nistal (Ceares), Mateo Casas, Figar y Canal (L’Entregu), Galo y Monasterio (Tuilla), Armayor (Titánico), Enol Ordóñez (San Martín), Alessandro (San Claudio), Collado, Solís y Busto (Llanera).

