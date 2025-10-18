El colegio Inmaculada presenta a sus equipos

El colegio Inmaculada de Gijón presentó ayer al medio centenar de equipos que componen las cinco secciones (fútbol, baloncesto, voleibol, kárate y atletismo) –en la imagen– del centro educativo gijonés. El acto contó con la presencia de Jorge Pañeda, concejal de Deportes, y con representación federativa de los deportes que se practican en el centro.