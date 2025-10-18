El Confía Base Oviedo visita al Alcobendas
El Confía Base Oviedo busca hoy (18.30 horas) en Alcobendas su primera victoria del curso en División de Honor Plata. Juegan también hoy, en el grupo B de Primera, el Royal Premium (17.00) en casa ante el Meaño; el Vetusta en casa (18:00) ante el Sanse; y el Horizonte Atlética en casa (18.00) ante el Torrelavega. En Plata femenina, el Balonmano Gijón recibe (19.30) al Meaño.
