El entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto después de ganar el primer partido en el Palacio: "Es muy bueno que la gente se ilusione con este equipo"

Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, comenzó dando "la enhorabuena al club por la primera (93-80 al Tizona Burgos) victoria en el Palacio, a la gente por la afluencia, a la cantidad de abonados que hay, los que sacan una entrada para apoyarnos y disfrutar; es fundamental para nosotros el apoyo unánime de la ciudad y de la región, es una gran noticia que la gente se ilusione con este equipo, que disfrute y se sienta identificada; por eso es muy importante esta victoria".

El precio de la tensión

El entrenador gallego reconoció que en la primera parte notaron "esa tensión, esas ganas de ganar, de agradar a nuestro público, de hacer un buen partido para ellos". En la segunda, cuando se quitaron esa presión, "el equipo ha vuelto a fluir, a disfrutar, a defender y a correr; las sensaciones en general son buenas", añadió.

Elogio al trabajo defensivo de su equipo

El técnico del equipo de Oviedo reconoció que "defensivamente estuvieron constantes durante todo el partido", pero que "la primera parte fue de mucha tensión, de muchos errores, de malas decisiones, no levantar la cabeza, quizás la ansiedad por ganar nuestro primer partido en casa".

La importancia de Marques Townes

Javi Rodríguez también reconoció que ha sido importante lo que ha sumado Marques Townes: "Para la manera en que jugamos necesitamos al menos a diez jugadores, veníamos de jugar con ocho o nueve y eso lo hemos notado. Marques nos da solidez defensiva, y en este equipo el que defiende juega, y él lo ha entendido".