Juegan Telecable y eNe Oposiciones Mieres

El eNe Oposiciones Mieres recibe hoy (13:00 horas) al Bembibre Hockey Club en el pabellón Visiola Rollán en la tercera jornada de la OK Liga Iberdrola, la máxima categoría femenina de hockey sobre patines. También juega hoy, a las 17:30 horas, el Telecable, que tiene que desplazarse a la cancha del Cerdanyola.