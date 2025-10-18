Nico de las Heras, un día corriendo para un Mundial: el nuevo reto del ultrafondista avilesino

Nico de las Heras (Avilés, 1964) comenzará a correr hoy a las 8 de la mañana y no parará hasta que pasen justo 24 horas. Su marca será la distancia que haya conseguido recorrer durante ese tiempo corriendo. Es el Campeonato del Mundo de esta modalidad, se disputa en Albi (Francia) y el asturiano forma parte del equipo que presenta la selección española absoluta.

En la selección española absoluta

El equipo nacional está formado por tres hombres y una mujer. En el caso de los hombres, tratarán de defender el cuarto puesto del anterior Mundial, aunque De las Heras explica que van "un poco escasos", puesto que son las tres mejores marcas las que cuentan y hay equipos en los que compiten con hasta seis corredores, por lo que en el caso de España ninguno puede fallar.

Buscando un récord del Mundo

Además de reto de la selección española, el ultrafondista asturiano aspira a otro a nivel individual: "En esta prueba paso a la categoría máster 60 y en ella el récord del mundo está en 240 kilómetros, yo hice 264 kilómetros en 2022 y hace diez meses para clasificarme pedían 254 de mínima absoluta y los hice".

Estos precedentes invitan a Nico de las Heras a ser optimista con sus opciones de batir el récord mundial: "Es una motivación, pequeños premios, pequeños regalos que te pones para la carrera". En cuanto al equipo nacional, es consciente de que "los tres tenemos que acabar y hacerlo bien" si quieren defender el cuarto puesto.

Motivaciones que ayudan

Para el avilesino son importantes estas motivaciones personales, como lograr un récord (ya tiene cuatro en diferentes categorías), conseguir un buen puesto con España, ganar en su categoría: "Siempre tienes que buscar alguna motivación para disfrutar de la carrera, hay que ser valiente y sé que si rindo en condiciones normales puedo conseguirlo".

Esta prueba de ultrafondo tiene la particularidad de que no hay una distancia que recorrer sino un tiempo que tiene que transcurrir. "Es importante controlar bien los kilómetros que haces cada hora, ir comiendo, bebiendo, manteniendo el ritmo, si te encuentras bien no venirte demasiado arriba, hay que ser muy disciplinado e ir controlando siempre el ritmo y conocer bien tu cuerpo", cuenta el ultrafondista asturiano.

Una media de 5 minutos y medio el kilómetro

La media de tiempo que busca alcanzar Nico de las Heras es de 5 minutos y medio el kilómetro, "contando si paras para ir al baño". Es importante el matiz porque supone algo más de velocidad y también eso está calculado. La estimación de Nico de la Heras es que, entre ir al baño, cambiar la camiseta y algún otro detalle, sean unos diez minutos en total lo que vaya a estar parado. "Quince como mucho", señala. La comida, "en marcha".

Una prepación medida

Otra de las cosas que ha ido modificando es la preparación de este tipo de pruebas: "Hacer tramos de doce horas no tiene sentido, cuando tienes experiencia sabes que el cuerpo se adapta, sobre todo si hago mi carrera normal; no se entrena mucho más que en otras distancias, sí que se entrena más la comida en carrera y todo ese tipo de detalles".

Una trayectoria como la suya, con miles de kilómetros en las piernas, le ha enseñado que "la clave es cómo responde el cuerpo en las horas que van entre la 12 y la 14, a partir de ahí si el ritmo decae mucho te va a tocar sufrir, pero eso no lo sabes y la duda siempre está ahí". Él confía en sus piernas y en volver a Asturias con un nuevo récord del mundo.