Pelayo Merino sigue pedaleando para alcanzar un sueño: un ciclista con 19 tornillos en una pierna y que ha debutado en un equipo profesional

Hay llamadas que marcan un antes y un después en la vida, y Pelayo Merino (Oviedo, 2005) recibió una de esas el pasado mes de agosto. El equipo canadiense X- Speed United, de categoría continental –la tercera del ciclismo profesional–, le ofreció unirse a sus filas. Y el asturiano no tardó ni un segundo en dar el sí quiero. "Es una emoción que no se puede explicar con palabras, voy a correr con gente que se gana la vida con ello y que hace unos días veía por la tele. Es el cambio más grande de mi carrera", explica.

"En una nube" después de la oferta

Merino, como cualquier joven ciclista que aspira a vivir de su sueño, reconoce "estar en una nube" después de recibir la noticia, pero su caso es aún más especial. Con tan solo 19 años, el ovetense ha tenido una carrera marcada por las lesiones graves. Cuando era juvenil de primer año, en una caída en masa en la Vuelta Valladolid, se rompió la tibia, el peroné y el tobillo de su pierna izquierda. "Más que dolor sentí frustración por romperme a mitad de temporada y en una etapa tan decisiva como juveniles", reconoce.

19 tornillos en su pierna

El ciclista tuvo que pasar hasta tres veces por el quirófano y le tuvieron que colocar 19 tornillos en su pierna, pero un mes y medio después volvió a subirse a una bicicleta. "La recuperación fue rapidísima, todos los médicos estaban sorprendidos", cuenta. Pelayo volvió a competir, pero en la siguiente temporada se dio de nuevo de bruces con la cara más amarga del deporte: las lesiones.

En Cantabria se cayó de nuevo y esta vez fue su muñeca derecha la que se rompió y tuvieron que insertarle otros cinco tornillos. "Parecía que todo se me iba otra vez al traste, pero traté de ser positivo para recuperarme lo antes posible. La cabeza hace mucho y todo esto me hizo madurar como persona", comenta. Tras superar dos temporadas marcadas por las lesiones, Merino dio el salto a la categoría sub-23 el pasado año.

"Un cambio bastante duro"

"Es un cambio bastante duro, sobre todo a nivel de distancia porque pasas a hacer muchos más kilómetros", explica. También la competencia aumenta, puesto que en estos niveles "no hay gente que esté por entretenimiento, todos quieren subir a profesionales". El proceso de adaptación no fue sencillo, Pelayo no fue capaz de acabar todas las carreras y sufrió en muchos tramos de algunas de ellas. "Es un año en el que muchos ciclistas lo dejan, tienes que ser fuerte mentalmente", aunque también demostró su nivel ganando el campeonato de Asturias contrarreloj, ya en este 2025.

Contrato hasta el 31 de diciembre

Desde su fichaje por X-Speed United, con el que tiene contrato hasta el 31 de diciembre, Merino ya ha disputado varias carreras. Su debut con el combinado canadiense fue en el circuito de Getxo, una carrera importante a nivel nacional, pero el ciclista no la terminó. Mientras tanto, aumenta la exigencia de su preparación, que en semanas en las que no haya competición cerca, está próxima a las 20 horas rodando. Esta alta preparación la combina con su otra ocupación, su otro trabajo, en un taller. "Con un poco de organización todo es posible", afirma.

Una oferta del Team California

Ahora, una vez finalizada la temporada, ya piensa en el calendario de los próximos meses y en un futuro abierto, con una oferta de otro equipo profesional, el Team California, encima de la mesa. "Intento no pensar mucho a largo plazo, sino dar mi mejor nivel y ver dónde me puedo situar en la categoría profesional. Mi prioridad es intentar vivir del ciclismo, pero sé que es difícil", finaliza un Pelayo Merino que sigue rodando por más obstáculos que le pongan en la carretera.