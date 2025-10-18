Sariego reúne a sus antiguos jugadores de fútbol de cuatro décadas diferentes: "Queremos repetirlo todos los años"

Un encuentro especial, que, como coincidieron en señalar los participantes, y también el actual presidente, David Suárez, "queremos repetir todos los años". El campo de El Carrocéu, en Sariego, reunió a cerca de setenta exjugadores del equipo de fútbol del concejo, el UD Sariego. Fue en una jornada intensa, entrañable y en la que se respiró "el sentimiento de pertenencia al club".

Desde los más jóvenes, rozando los 40 años, que vistieron hasta hace poco la elástica morada del club, hasta los que ya superaban los 70. De todo hubo. Y no todos se vistieron de corto, porque algo más de la mitad participaron en un partidillo, en el que algunos demostraron que físicamente todavía están para jugar, y otros que aún conservan la técnica y pegada de sus buenos años. Entre los participantes estaba el actual alcalde de Nava, Juan Cañal, que actuó de portero.

Tras el partidilllo se celebró una comida de hermandad, con una larga sobremesa, en la que todos disfrutaron y transmitieron su entusiasmo para que el club, que compite en Tercera Asturfútbol, pueda conseguir por fin este año el ascenso de categoría, tras rozarlo la temporada pasada, llegando a disputar el play-off por el ascenso.