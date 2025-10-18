Siroko Gijón y ADBA, en Liga Femenina 2

El Siroko Gijón recibe hoy (20:00 horas) al Ibaizabal en el Palacio de los Deportes de Gijón en la tercera jornada de Liga Femenina 2 en busca de su primera victoria. El ADBA, por su parte, recibe a la misma hora en El Qurinal al Barkaldo. El conjunto avilesino lleva dos victorias en dos jornadas y busca consolidarse en la zona alta.