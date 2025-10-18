El Vetusta sigue a lo suyo y el Marino crece

El Vetusta no pasó del empate en el derbi regional ante un buen Marino, que demostró solidez defensiva y que aprovechó un despiste en un saque de esquina para igualar el marcador en la segunda mitad. El Requexón contó con una buena asistencia y entre los presentes estuvo el propietario del Oviedo, Jesús Martínez, acompañado del presidente, Martín Peláez; y del director general del club, Agustín Lleida. También estuvo presente Luis Carrión viendo al filial azul.

El partido tuvo dos fases totalmente opuestas. Durante el primer tiempo fue mejor el equipo que dirige Roberto Aguirre, con dos oportunidades a cargo de Dieguito que Dennis envió a saque de esquina. Pasado el primer cuarto de hora, tras una falta de entendimiento entre el meta visitante y Borja Álvarez, Guille Berzal desperdició una clara ocasión cuando tenía la portería vacía para anotar el primero. Poco después, el propio Guille tuvo otra aproximación con peligro tras un pase de Joaquín Delgado. El Vetusta se adelantó en el marcador al filo de la primera media hora en una acción que inició Joaquín y que terminó con Guille Berzal materializando un disparo raso ante un indefenso Dennis. En el tiempo añadido, Tito, en una falta lateral, envió fuera el balón por muy poco.

Tras el paso por los vestuarios, el Marino fue más ofensivo, aunque no hubo prácticamente ocasiones. Sin embargo, el conjunto de Miramar lograría empatar a la salida de un saque de esquina en el que Marco Esteban, en su intento de despeje, introdujo el balón en su propia portería.

El filial oviedista realizó cambios a continuación, pero el partido entró en una fase monótona en el que ninguno de los dos equipos fue capaz de hacerse con el dominio del choque. Según iba transcurriendo los minutos, los dos equipos parecían conformarse con el resultado, mientras que el Marino, con un Lora ya cansado, daba paso a otro veterano ilustre como Guaya.

El marcador no se alteró en los cinco minutos de prolongación que dio el colegiado. Como curiosidad, Álvarez Rodríguez dio una pausa de hidratación en cada parte que sorprendió a los aficionados que se dieron cita en El Requexón, ya que el calor no era evidente.

Con este 1-1, el Vetusta suma su segundo empate consecutivo y más de un año desde su última derrota. El próximo sábado, el filial carbayón se verá las caras con el líder de la categoría, el Deportivo Fabril en Abegondo. Por su parte, el Marino recibirá en Miramar a uno de los gallitos del grupo, el Numancia de Soria.

Roberto Aguirre: "Ha sido un partido muy competido"

Al término del encuentro, Roberto Aguirre analizó el empate de su equipo, el Vetusta, ante el Marino de Luanco en El Requexón. "Ha sido un partido muy competido, pienso que tuvimos las ocasiones más claras, pero el Marino también ha hecho un buen partido", expresó. El técnico lamentó que los suyos no hubiesen aprovechado mejor las ocasiones del primer tiempo y la falta de acierto en los últimos compases. "En el tramo final lo intentamos por todos los medios, pero no lo conseguimos. El Marino es un equipo complicado para hacerle ocasiones", subrayó.

Sergio Sánchez: "Estamos en buen camino, lo dicen los resultados"

El entrenador del Marino de Luanco, Sergio Sánchez, se mostró satisfecho con el partido de los suyos en El Requexón. "Estamos en buen camino, así lo dicen las sensaciones y los resultados", expresó. El técnico desveló su plan de partido, en el que intentaron ser "más atrevidos sin balón" para incomodar al Vetusta, aunque también incidió en un problema que llevan arrastrando desde el inicio de curso. "Nos faltó lo de siempre, ser mucho más agresivos en las áreas y acabar mejor las jugadas. De nada sirve llegar hasta ahí si no somos dañinos". Javier Álvarez Lozano