Más de 500 karatecas se dan cita en el Trofeo Princesa de Asturias

Centenares de karatecas de todas las edades compitieron ayer en el XLVII Trofeo Internacional Princesa de Asturias de Kárate y Para-kárate, disputado en el Corredoria Arena. En las categorías sénior de kata, los vencedores fueron Álex Barba y Marta Martínez. En kumite, los ganadores en los distintos pesos fueron Sergio Fernández, Ángel Corujo, Adrián Fernández, Laura Alonso, Cristina Rivero y Sara Morán.