Más de 500 karatecas se dan cita en el Trofeo Princesa de Asturias

Dos karatecas, ayer, durante un combate en el Corredoria Arena. | LNE

Dos karatecas, ayer, durante un combate en el Corredoria Arena.

Centenares de karatecas de todas las edades compitieron ayer en el XLVII Trofeo Internacional Princesa de Asturias de Kárate y Para-kárate, disputado en el Corredoria Arena. En las categorías sénior de kata, los vencedores fueron Álex Barba y Marta Martínez. En kumite, los ganadores en los distintos pesos fueron Sergio Fernández, Ángel Corujo, Adrián Fernández, Laura Alonso, Cristina Rivero y Sara Morán.

