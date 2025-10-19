El Aceites Abril ADBA Sanfer sigue con su pleno de victorias (74-61)
El Aceites Abril ADBA Sanfer cuenta las tres jornadas que lleva en el grupo B de Liga Femenina 2 por victorias tras derrotar por 74-61 al Barakaldo. El equipo avilesino es segundo, empatado con el Maristas Coruña, que es líder, siendo los dos únicos equipos que han ganado sus tres partidos. En el de ayer, en Avilés, lo hizo con claridad. Empezaron perdiendo el primer cuarto, pero en los tres siguientes fueron muy superiores. La máxima anotadora del ADBA fue Larsen, con 22 puntos, y la más valorada, Janssen, que sumó 16 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias.
