Este Avilés también sabe sufrir: los blanquiazules consiguen un meritorio punto, con uno menos, ante el Talavera

Gran trabajo de resistencia del Avilés. Los blanquiazules han cosechado un valioso punto en casa ante el Talavera tras tener que jugar gran parte de la segunda parte con un hombre menos tras la expulsión, muy polémica, de Cayarga. Raúl Hernández, en su primera suplencia, adelantó a los avilesinos, pero pronto el Talavera consiguió el empate. Además, hubo un penalti que Sergi Montero, delantero talaverano, estrelló en la madera. Con todo ello, los asturianos suman cuatro partidos seguidos sin conocer la derrota y, además, duermen una semana más en puestos de play-off. Hoy, para conseguirlo, han tenido que sudar tinta.

Dani Vidal revolucionó su ataque para tratar de sorprender al Talavera. Visto el idilio con el gol que estaba teniendo Javi Cueto en los últimos encuentros, el catalán decidió darle la titularidad, acompañándolo por detrás de un Cayarga que regresaba al once tras haber estado fuera por lesión. Así, el Avilés regresó al 4-2-3-1 que usó en los primeros encuentros de la temporada, con Santamaría y Raúl Rubio, los delanteros en los pasados tres partidos, viendo el encuentro desde el banquillo. Además, el técnico sentó por primera vez en lo que va de curso a Raúl Hernández, la pieza que da equilibrio al cuadro andaluz, para apostar en las bandas por el rock & roll de Isi Ros y Quicala.

Avilés 1 1 Talavera 1-0, min. 79: Raúl Hernández. 1-1, min. 83: Marcos Moreno Alineación Avilés Álvaro Fernández (1);

Campabadal (1), Babin (2), Borja Granero (2), Osky (1);

Gete (2), Adri Gómez (2);

Isi Ros (1), Cayarga (1), Quicala (2);

Javi Cueto (1) CAMBIOS Raúl Hernandez (2) por Isi Ros, min. 55. Raúl Rubio (1) por Javi Cueto, min. 55. Guzmán Ortega (1) por Quicala, min. 73. Alineación Talavera Jaime González (1);

Fran Rodríguez (1), Sergi Molina (1), Álvaro López (1), Roig (1);

Pitu Doncel (1), Isaiah Navarro (1), Luis Sánchez (2);

Edu Gallardo (1) Marcos Moreno (1), Arturo Molina (1) CAMBIOS Bilal (1) por Fran Rodríguez, min. 65. Nahuel (1) por Arturo Molina, min. 65. Sergio Montero (s. c.) por Edu Gallardo, min. 84. David Cuenca (s. c.) por Roig, min. 84. Pedro Capó (s. c.) por Isaiah Navarro, min. 84 Aimar Velasco (Comité vasco). Amonestó a los locales Isi Ros, Babin y Raúl Hernández y a los visitantes Edu Gallardo, Marcos Moreno y Sergi Molina. Expulsó al local Cayarga, min. 53. Román Suárez Puerta.

Le salió bien la apuesta a Dani Vidal, que controló el encuentro durante toda la primera mitad. El Avilés era muy protagonista con balón, con Quicala y Campabadal fijando por los costados, dando así libertad por dentro a Isi Ros y a Osky, algo que daba a los blanquiazules muchas opciones para combinar en el carril central. Quicala empezó pronto a levantar los aplausos de la grada gracias a varias arrancadas que dejaron en el sitio a su defensor. Dejó, además, un pase de la muerte que era un caramelo, pero le faltó encontrar receptor. También probó suerte de cara a puerta, pero su disparo, tras un par de buenas bicicletas, fue atajado por Jaime González.

Dominaba el Avilés la posesión y el encuentro, pero la única vez que se escapó el Talavera casi da un disgusto a la parroquia blanquiazul. Edu Gallardo se marchó a la contra tras un córner del Avilés, pero Isi Ros, en un gran esfuerzo defensivo, le hizo falta en el borde del área avilesina. El conjunto toledano optó por, a balón parado, mandar un gran balón al segundo palo, y allí Álvaro López se hizo gigante para explotar la gran debilidad de este Avilés y, de cabeza, mandar la pelota al fondo de la red. Por suerte para los intereses de Dani Vidal y compañía, el VAR decretó que la jugada estaba invalidada por fuera de juego, anulando el tanto visitante.

Tras el susto talaverano el partido empezó a igualarse, con fases de control para ambos conjuntos. El Avilés tenía la pelota, pero parecía que le faltaba cierto colmillo para tratar de meter el miedo en el cuerpo a la zaga del Talavera. Tuvo, justo antes del descanso, una buena triangulación en el pico del área el cuadro blanquiazul, pero la jugada trenzada entre Cayarga, Isi Ros y Campabadal finalmente quedó en nada. Jaime González, meta rival, apenas tuvo que esforzarse en la primera mitad.

Roja tras el descanso

Se le complicó, y mucho, al Avilés el partido tras salir del tiempo de descanso. Cayarga vio una tarjeta roja, previa revisión del VAR, tras una dura falta sobre Luis Sánchez. A pesar de que el avilesino resbaló con la pelota al tratar de hacerse con ella, el colegiado corrigó la tarjeta amarilla inicial tras ver en el monitor una entrada excesivamente dura sobre el ex del Langreo. Dani Vidal retocó pronto sus piezas para tratar de recomponer al equipo metiendo a Raúl Rubio y Raúl Hernández en el campo y sacando a Javi Cueto e Isi Ros, pasando así a un 4-4-1 con el que tratar de amarrar el resultado.

A pesar de tener un jugador menos el Avilés no se amedrentó, yendo a buscar muy arriba al Talavera. Esa valentía la agradeció la grada, que reforzó los ánimos del equipo con una sonora ovación. Además, tanto Adri Gómez como Gete se volvieron gigantes para, en una lección de esfuerzo e inteligencia táctica, tratar de paliar la ausencia de Cayarga. Eso sí, a punto estuvo de dar un susto Álvaro Fernández tras un buen centro del Talavera. El madrileño erró dejando un mal despeje en el área pequeña, pero apareció Babin para achicar agua.

Gete tuvo en sus botas el tanto de la victoria. Guzmán Ortega, que justo acababa de entrar al campo, colgó un saque de banda a la olla y ahí tanto el cántabro como Raúl Rubio pelearon para tratar de hacerse con la bola. Finalmente la pelota llegó al pivote, pero su disparo, casi sin espacio, se marchó lamiendo el poste.

Cuando el Suárez Puerta parecía que se contentaba con el empate, dadas las circustancias, apareció Raúl Hernández para anotar uno de los goles de la temporada en Primera Federación. Todo se generó a partir de un corner. Tras una serie de toques Gete cambió el juego al otro costado, donde apareció el extremo ex del Lugo. Controló, se buscó su espacio y, cuando acomodó su pierna derecha, lanzó un zapatazo imparable para Jaime González.

Remontada del Talavera en diez minutos

Poco duró la alegría en el coliseo avilesino. Menos de cinco minutos después del brillante tanto de Raúl Hernández, Marcos Moreno cazó un pase de la muerte en el área pequeña para poner la empate en el marcador. Por si fuera poco, el colegiado pitó un penalti de Osky en el tiempo de descuento, que casi termina de condenar a los blanquiazules. Sergi Montero le pegó al travesaño y la jugada quedó en nada, aunque el árbitro revisó la ejecución de la juada.

Tras un gran trabajo de resistencia durante toda la segunda parte los blanquiazules se quedan con un valioso punto y suman cuatro encuentros consecutivos sin conocer la derrota. Gran trabajo de los jugadores de Dani Vidal, que sudaron la gota gorda en defensa para amarrar un punto que sabe a gloria.