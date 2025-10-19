¡Brutal Nico de las Heras!: más de 256 kilómetros corriendo para batir un nuevo récord del mundo

Nico de las Heras se acaba de proclamar campeón del mundo de su categoría, máster 60, en el Mundial de las 24 horas corriendo que ha concluido este domingo en Albi (Francia). Lo ha hecho, además, con una marca espectacular, de 256,213 kilómetros, lo que pulveriza el récord del mundo de esa categoría, que estaba en 240 kilómetros. De hecho, ningún ultrafondista de más de 45 años ha entrado por delante del asturiano, que ha concluido vigésimo segundo en la clasificación absoluta.

Un objetivo perseguido

El ultrafondista de Avilés ya adelantó a LA NUEVA ESPAÑA su intención de batir este récord, sabedor de que las experiencias previas le permitían ser optimista con ello. Los 256,213 kilómetros realizados lo confirman. Fue también el mejor de los españoles participantes.

El campeón del Mundo fue el ucraniano Andrii Tkachuk, que en esas 24 horas de competición logró recorrer nada menos que 294,346 kilómetros. Una auténtica salvajada, como demuestra el hecho de que el segundo clasificado, el noruego Jo Inge Norum, recorrió casi diez kilómetros menos (285.513). El podio lo completó el finlandés Matti Jonkka, con 283,699 kilómetros. La primera mujer fue la británica Sarah Webster, que recorrió 278,622 kilómetros.

Otra gran marca en el equipo español

En el equipo español, además de la gesta de Nico de las Heras, destacó Carmen María Pérez, que competía en máster 40 y que, con una marca de 249,48 kilómetros, acabó en la 32ª. posición absoluta, siendo la sexta del mundo en categoría femenina y la primera en la categoría máster 40. El resto del equipo español sufrió más: Félix Pont se quedó en 151,532 kilóemtros y Francisco Martínez Morales, en 112,524 kilómetros.