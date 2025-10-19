Cachón sufre una salida de la calzada en el rally Europa Centro
J. B. Pino
El cangués Alejandro Cachón sufrió ayer una salida de carretera en la última cronometrada del rally Europa Centro, competición puntuable para el Mundial. Cachón lideraba la clasificación WRC2 Challenger y era décimo de la general. Por su parte, el praviano Diego Ruiloba finalizó cuarto WRC2 en la etapa de ayer justo por delante del cangués, cuyo equipo intentará reparar el coche para continuar hoy. El rally lo encabeza Harri Rovanpera con el GR Yaris Rally1.
Por otro lado, el finlandés Jari Matti Latvala (Celica 4WD) ganó ayer el rally de Asturias Histórico sacándole más de dos minutos al italiano Zippo. Tercero fue el polaco Maciej Lubiak, a más de cuatro minutos y medio. Primer español y cuarto de la general fue Jesús Ferreiro y el primer asturiano Cele Foncueva.
