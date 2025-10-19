El Círculo pierde el rebote y el partido en Azpeitia (80-73)

El Círculo Gijón Baloncesto sumó su segunda derrota a domicilio de la temporada, 80-73, en la cancha de un Biele ISB que se lo comió en la pintura en la segunda mitad. El tremendo esfuerzo que hizo el conjunto gijonés por volver a engancharse en el último cuarto resultó baldío por su facilidad para regalar posesiones una y otra vez. El Círculo mostró progreso con respecto a su debut liguero en la pista del Caja 87, pero de nuevo regreso de vacío de un desplazamiento y tendrá que sumar el sábado en su regreso al Palacio, con el Logrobasket como rival.

Salida con intensidad

La salida de los de Nacho Galán resultó meritoria, de nuevo con alta intensidad y buena defensa, provocando múltiples pérdidas en el equipo local. Fruto de ello, y con Guillem Arcos a los mandos, fueron las primeras ventajas, la última con un 11-12. El primer cuarto, repleto de errores, finalizó con empate (13-13).

El lastre de las faltas

En el segundo cuarto hubo más tino, pero eso no fue una buena noticia para el Círculo, al que se le empezaban a ver las costuras. El esfuerzo del parcial inicial se saldó con un lastre demasiado fuerte en las faltas, dos de Guillem Arcos y de Javi Menéndez y tres del pivot Alberto Díaz, lo que hacía prever una buena dosis de banquillo para todos ellos. Sin embargo, el entrenador gijonés se vio obligado a devolver a los dos primeros a la pista con el primer amago de escapada del Iraurgi (21-15). El antídoto funcionó, Pierre y Ramírez conectaron lanzamientos lejanos, Arcos tiró del carro y el Círculo se acercó, aunque Sagna empezaba a hacer mucho daño en la zona. Al descanso, 34-31 para los locales y con Javi Menéndez acumulando su tercera falta en una acción ofensiva.

Tercer parcial demoledor

El tercer cuarto pareció definitivo en favor de los intereses del Iraurgi. Si el conjunto vasco había terminado con cero de diez triples en el primer tiempo, en el tercer cuarto conectó cuatro de seis, y además empezó a hacerse amo y señor de la zona. Si las acciones locales no terminaban en canasta a la primera, lo hacían a la segunda, o a la tercera. Además, la nulidad en el rebote defensivo impidió al Círculo jugar como más le gusta, volando sobre la pista. Guillem tuvo que sentarse por la tercera falta y la diferencia crecía y crecía a favor del Iraurgi, que se escapó justo al final del parcial (62-49).

Pierre y Reilly, insuficientes

El único resquicio de esperanza para el equipo gijonés era que Reilly, tras unos primeros minutos en plan escopeta de feria, parecía haber ajustado la mirilla. El estadounidense metió de lo lindo en el último cuarto, pero el verdadero apoyo del Círculo fue un Tavin Pierre incombustible que anotó de todas las maneras posibles y se echó el equipo a la espalda cuando peor venían dadas. Pierre colocó el 69-62 a falta de menos de cinco minutos y nuevas acciones acertadas de Reilly pusieron el 74-71 cuando aún restaban dos minutos por jugar. Una innecesaria falta de Okafor en la siguiente acción defensiva y de nuevo la endeblez en la captura del rebote permitieron el tirón definitivo del Iraurgi, que terminó llevándose el partido por 80-73. Tavin Pierre acabó con 27 insuficientes puntos.