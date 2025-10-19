Las claves del próximo rival de uno de los grandes del fútbol asturiano: sin goleador, pero con un lateral que mete miedo

Tras encadenar, y ganar, dos encuentros consecutivos fuera de casa, el Avilés vuelve hoy a su feudo para medirse a las 16 horas a otro de los recién ascendidos a Primera Federación, el Talavera de la Reina. Tras sobrevivir a tres Tourmalet consecutivos (Bilbao Athletic, Guadalajara y Zamora), ahora los blanquiazules tienen por delante una cierta llanura, aunque nunca hay que confiarse. El cuadro toledano está coqueteando con los puestos de descenso y suma dos derrotas consecutivas, pero aún así tiene argumentos como para hacer daño al conjunto de Dani Vidal.

Sin estrella. El mejor jugador de este Talavera, Di Renzo, no estará disponible para jugar en el Suárez Puerta. El delantero argentino vio una doble cartulina amarilla en el encuentro de la pasada jornada ante la Ponferradina, lo que hace que no pueda participar hoy ante el cuadro asturiano. Se trata del máximo goleador del conjunto toledano, con tres dianas. Babin y Borja Granero pueden respirar con tranquilidad, aunque no deberán bajar el nivel de atención.

Ojo con los centros. Si algo está quedando claro en los últimos encuentros del Avilés es que la principal debilidad defensiva de este equipo son los centros laterales. Pues bien, esa es la manera en la que suele atacar este Talavera. Los toledanos aprovechan los buenos centradores que tienen en los costados para tratar de colgar muchos balones al área. Con ello, buscan o rematar de primeras o, sobre todo, cargar el área con los dos interiores para así hacerse con la segunda jugada. La defensa blanquiazul tendrá que estar muy pendiente de este tipo de jugadas, porque en este comienzo de campaña están sufriendo mucho en este tipo de acciones.

Un cañón por izquierda. Al hilo del anterior punto llega uno de los principales argumentos ofensivos del Talavera, su lateral izquierdo. Roig, que luce el 3 en su camiseta, tiene libertad absoluta para incorporarse al ataque, teniendo por delante, además, un extremo que le deja todo el carril para él. El defensor tiene un gran golpeo de balón, lo que hace que cuelgue auténticos caramelos que, aunque por ahora no se han convertido en asistencias, siembran mucho peligro en el área rival. Será muy importante que el elegido para el puesto de extremo derecho esté muy pendiente de todas sus subidas para que no pueda soltar su pierna izquierda.

Poca frescura en ataque. Una de las debilidades que tiene este Talavera es que con la pelota en los pies carece de jugadores que puedan darle más velocidad a la pelota. Tiene buenos interiores como Luis Sánchez, ex del Langreo, pero ambos destacan más por su capacidad para abarcar campo o su calidad en el golpeo antes que por ser un perfil más creativo. Además, bajo presión al centro del campo talaverano le cuesta mover el balón, cometiendo errores en muchas ocasiones. Esto, ante un equipo que disfruta tanto de presionar como el Avilés, puede hacer que la balanza se decante a favor de los asturianos.

Importancia al balón parado. En los últimos encuentros, el Talavera ha demostrado cierta debilidad a la hora de defender las acciones a balón parado. El Avilés, que tiene dos torres en el centro de la zaga como Babin y Borja Granero y grandes lanzadores como Gete, tiene que explotar esta debilidad al máximo para, en los momentos en los que no estén tan frescos en ataque, meter un susto al cuadro toledano y hacer que dé un paso atrás a nivel defensivo. Las jugadas de estrategia, además, tendrán un papel más importante si cabe.