El Confía Base Oviedo consigue la primera victoria del curso
El conjunto carbayón realiza un partido muy completo desde el inicio y supera con claridad al Alcobendas para conseguir un triunfo muy esperado
N.L
Al término de los 60 minutos en el Pabellón de los Sueños los abrazos se sucedían entre jugadores y cuerpo técnico del Confía Base Oviedo. Eran abrazos de liberación, de esos que suponen quitarse una losa de encima con el peso de las jornadas anteriores, donde los azules no habían conseguido su primer triunfo. Ahora sí. El Confía Base Oviedo ya sabe lo que es ganar esta temporada y encima lo hizo con una gran muestra de trabajo, sacrificio y fe. Los azules vencieron en Alcobendas por 26-33 en un encuentro muy completo.
En el Pabellón de los Sueños salió todo rodado. Desde prácticamente el principio, el Confía Base Oviedo estuvo muy centrado, tanto en ataque como en defensa. Poco a poco, gota a gota, la renta fue creciendo, aunque Alcobendas fue capaz de templar las arremetidas carbayonas y se entonó un poco más en ataque. Entonces, llegó otra nueva apisonadora vestida de azul. Parcial de 1-4 y al descanso (12-18).
En la segunda mitad, los madrileños salieron dispuestos a decir que esto todavía no estaba acabado, pero pronto los de Daniel Bandrés tomaron de nuevo las riendas del partido y la brecha en el marcador se volvió a abrir. El Confía Base Oviedo controló los minutos restantes, pese a los intentos locales de subir la intensidad de su defensa en el tramo final. El cuadro asturiano siguió a lo suyo, anotando, defendiendo y no dejando ningún resquicio posible a la sorpresa, porque las ganas de ganar eran inmensas. Trabajado triunfo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El bar de carretera asturiano con lista de espera al que todos van a fartucarse de callos: "Los mejores del mundo"
- Luto en la hostelería asturiana: David Blanco, de Casa Edelmiro, fallece a los 52 años
- Final feliz en Mieres: aparece el joven de 15 años desaparecido desde el mediodía del jueves
- Parece Alemania pero es el norte de España: el mercado navideño más bonito a los pies de una catedral
- Fallece el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del Dioni o la dulce Neus
- La Policía Nacional libera a ocho mujeres obligadas a prostituirse en Oviedo
- Tras la avispa asiática llega una nueva amenaza para la apicultura asturiana: así es la especie que ya causa estragos en Andalucía
- El nuevo Mercadona de Gijón, el más grande de la ciudad, ya tiene fecha de apertura (y está muy cerca)