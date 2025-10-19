El Confía Base Oviedo consigue la primera victoria del curso

Al término de los 60 minutos en el Pabellón de los Sueños los abrazos se sucedían entre jugadores y cuerpo técnico del Confía Base Oviedo. Eran abrazos de liberación, de esos que suponen quitarse una losa de encima con el peso de las jornadas anteriores, donde los azules no habían conseguido su primer triunfo. Ahora sí. El Confía Base Oviedo ya sabe lo que es ganar esta temporada y encima lo hizo con una gran muestra de trabajo, sacrificio y fe. Los azules vencieron en Alcobendas por 26-33 en un encuentro muy completo.

En el Pabellón de los Sueños salió todo rodado. Desde prácticamente el principio, el Confía Base Oviedo estuvo muy centrado, tanto en ataque como en defensa. Poco a poco, gota a gota, la renta fue creciendo, aunque Alcobendas fue capaz de templar las arremetidas carbayonas y se entonó un poco más en ataque. Entonces, llegó otra nueva apisonadora vestida de azul. Parcial de 1-4 y al descanso (12-18).

En la segunda mitad, los madrileños salieron dispuestos a decir que esto todavía no estaba acabado, pero pronto los de Daniel Bandrés tomaron de nuevo las riendas del partido y la brecha en el marcador se volvió a abrir. El Confía Base Oviedo controló los minutos restantes, pese a los intentos locales de subir la intensidad de su defensa en el tramo final. El cuadro asturiano siguió a lo suyo, anotando, defendiendo y no dejando ningún resquicio posible a la sorpresa, porque las ganas de ganar eran inmensas. Trabajado triunfo.