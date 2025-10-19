Dani Vidal, técnico del Avilés: "Si nos hubiesen empatado en el descuento creo que hubiese sido injusto"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, destacó el trabajo de su equipo para conseguir un empate ante el Talavera tras quedarse con uno menos en la segunda parte y cree que, de haber transformado el el penalti que tuvo el cuadro visitante en el tiempo de descuento, el resultado hubiese sido "injusto". Eso sí, el catalán no quiso entrar en polémicas a la hora de hablar de la cartulina roja a Cayarga. Estas fueron sus palabras:

Análisis del partido

«Creo que entramos muy bien al partido, teniendo ocasiones y haciendo daño, sobre todo por el lado de Quicala. Tuvimos varias situaciones de gol, incluso a balón parado. A partir del minuto 20-15 se fue igualando el encuentro, ellos presionan más alto y a nosotros nos faltó un poco de juego por dentro. El segundo tiempo está totalmente condicionado por la expulsión. Si el rival tuviese un juego más directo quizás no hubiese condicionado tanto, pero nos enfrentamos a un rival que aprieta muy bien, que sabe encontrar al hombre libre e ir a presionar con uno menos hubiese sido de inconsciente. Cuando parecía que el partido se tranquilizaba nos llegó el gol de Raúl, un golazo, pero la pena fue que nos empatasen tan pronto, en una acción que creo que esta controlable. Estábamos jugando con defensa de cinco y que llegué a través de paredes del rival… Nos tenemos que quedar el equipo supo superar las adversidades, es un punto que damos por bueno y que nos permite seguir creciendo».

La roja directa a Cayarga

«No la he querido ver todavia. En ningún momento tiene intención de hacer daño. Intento, siempre que pueda, no hacer valoraciones sobre el árbitro, aunque es evidente que todo lo que hablamos durante el descanso se fue al traste con la expulsión».

La titularidad de Javi Cueto y la suplencia de Raúl Hernández

«Cueto empezó sumando minutos desde el banquillo porque venía de lesión, nos estaba dando mucho, tanto goles como asistencia, y creíamos que hoy era un contexto de partido favorable para él. Preveíamos que el rival, en ciertos momentos, iba a estar en bloque bajo y que nosotros atacaríamos por fuera, y Cueto en el área es dominador. La suplencia de Raúl viene porque pensábamos que con un jugador como Quicala por fuera íbamos a tener situaciones de uno contra uno. Los de arriba han estado acertados, me alegro por Raúl porque hace un trabajo que no se ve y hoy ha podido llevarse el premio del gol».

El penalti fallado del Talavera

«No he visto la acción. Creo que era una pena que nos hubiesen metido ese penalti por todo el trabajo que había hecho el equipo. Se lo han dejado todo, han superado adversidades».

El apoyo de la grada

«Han estado de diez. Han empezado a apretar más tras la expulsión, vieron que nos habíamos quedado con diez en el campo y vieron que con ellos íbamos a ser once. Si nos hubiesen metido el penalti hubiese sido un final de partido bastante duro y creo que injusto».

Cuarto encuentro consecutivo sin perder

«Cualquiera que siga Primera Federación sabe que enlazar cuatro partidos sin perder es muy complicado. Estamos contentos con los puntos que estamos haciendo, pero a partir de mañana solo queremos pensar en el Madrid Castilla».

El duelo ante el Madrid Castilla y el de Copa ante el Ávila

«Los desplazamientos que tenemos que hacer no nos ayudan nada, pero son cosas que no podemos controlar. El club se ha movido para tratar de mover alguna situación, pero creo que se mantendrá. Nos toca regular las cargas para que los jugadores lleguen lo mejor posible».