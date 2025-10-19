Derrota dolorosa para el eNe Oposiciones Mieres
Las gijonesas se adelantaron, no cerraron el partido y las locales les empataron al final
rogelio M.
El Telecable Gijón empató en su visita al Cerdanyola (1-1) en partido correspondiente a la OK Liga de hockey patines. El conjunto asturiano se fue del pabellón Can Xarau con un punto con sabor amargo tras haberse puesto por delante en la segunda parte y ver cómo sus rivales empataban a falta de apenas un minuto de juego.
El Telecable Gijón comenzó bien el partido, con buenas combinaciones en ataque ante una defensa muy bien organizada de las locales y sin sufrir demasiado en propia pista, por lo que las mejores ocasiones eran para las asturianas,
Tras el paso por los vestuarios, el Telecable volvió a encontrar su mejor juego y se acercaba cada vez con mayor peligro a la portería rival, pero nuevamente sin éxito de cara al gol. Entre tanto, ambos conjuntos se habían cargado de faltas y estaban a tiro de una para la décima. El primero en cometerla fue el Cerdanyola y aunque Marta Piquero no acertó a transformarla en primera instancia, se hizo con el rechace y cedió la bola a María Igualada, que puso el 0-1. Las locales se lanzaron a por el empate y lo lograron en el minuto 49 gracias a un gol de Ana Valverde.
Dura derrota del eNe Oposiciones CP Mieres en la tercera jornada de la OK Liga Iberdrola. El conjunto mierense sufrió una abultada goleada ante el Bembibre Hockey Club (1-15) en el Visiola Rollán. Los visitantes llegaron al descanso con una renta muy importante (0-7) que fueron capaces de doblar en el segundo tiempo. El tanto del honor para el cuadro asturiano fue obra de Ariadna Fernández. El reestreno en la máxima categoría de hockey sobre patines está siendo complicado para el equipo dirigido por Carlos García Villamil, que aún no ha puntuado y pasará una semana más en la zona de descenso.
Suscríbete para seguir leyendo
- El bar de carretera asturiano con lista de espera al que todos van a fartucarse de callos: "Los mejores del mundo"
- Luto en la hostelería asturiana: David Blanco, de Casa Edelmiro, fallece a los 52 años
- Final feliz en Mieres: aparece el joven de 15 años desaparecido desde el mediodía del jueves
- Parece Alemania pero es el norte de España: el mercado navideño más bonito a los pies de una catedral
- Fallece el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del Dioni o la dulce Neus
- La Policía Nacional libera a ocho mujeres obligadas a prostituirse en Oviedo
- Tras la avispa asiática llega una nueva amenaza para la apicultura asturiana: así es la especie que ya causa estragos en Andalucía
- El nuevo Mercadona de Gijón, el más grande de la ciudad, ya tiene fecha de apertura (y está muy cerca)