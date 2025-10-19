Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Derrota dolorosa para el eNe Oposiciones Mieres

Las gijonesas se adelantaron, no cerraron el partido y las locales les empataron al final

María Igualada, durante un partido con el Telecable Gijón. | JUAN PLAZA

rogelio M.

Gijón

El Telecable Gijón empató en su visita al Cerdanyola (1-1) en partido correspondiente a la OK Liga de hockey patines. El conjunto asturiano se fue del pabellón Can Xarau con un punto con sabor amargo tras haberse puesto por delante en la segunda parte y ver cómo sus rivales empataban a falta de apenas un minuto de juego.

El Telecable Gijón comenzó bien el partido, con buenas combinaciones en ataque ante una defensa muy bien organizada de las locales y sin sufrir demasiado en propia pista, por lo que las mejores ocasiones eran para las asturianas,

Tras el paso por los vestuarios, el Telecable volvió a encontrar su mejor juego y se acercaba cada vez con mayor peligro a la portería rival, pero nuevamente sin éxito de cara al gol. Entre tanto, ambos conjuntos se habían cargado de faltas y estaban a tiro de una para la décima. El primero en cometerla fue el Cerdanyola y aunque Marta Piquero no acertó a transformarla en primera instancia, se hizo con el rechace y cedió la bola a María Igualada, que puso el 0-1. Las locales se lanzaron a por el empate y lo lograron en el minuto 49 gracias a un gol de Ana Valverde.

Dura derrota del eNe Oposiciones CP Mieres en la tercera jornada de la OK Liga Iberdrola. El conjunto mierense sufrió una abultada goleada ante el Bembibre Hockey Club (1-15) en el Visiola Rollán. Los visitantes llegaron al descanso con una renta muy importante (0-7) que fueron capaces de doblar en el segundo tiempo. El tanto del honor para el cuadro asturiano fue obra de Ariadna Fernández. El reestreno en la máxima categoría de hockey sobre patines está siendo complicado para el equipo dirigido por Carlos García Villamil, que aún no ha puntuado y pasará una semana más en la zona de descenso.

