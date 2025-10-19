El Gaitero Rodiles sufre su primer "pinchazo" del curso
El Gaitero Rodiles FSF se dejó los primeros puntos de la temporada ante el Grupo Forma-T Vilalba (2-2), en un encuentro en el que empezó ganando y consiguió empatar en la recta final.
