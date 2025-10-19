Un homenaje cargado de emotividad: José Luis Capitán y Víctor Cordero, Amigos del Angliru

La asociación Amigos del Angliru entregó el sábado en la casa de cultura de Riosa sus insignias de oro y plata a Víctor Cordero, ex director general de La Vuelta Ciclista a España, y a José Luis Capitán, atleta que padece ELA y que posee desde 2005 el récord de la ascensión a pie a la cumbre riosana.

El colectivo, presidido por José Antonio Muñiz, ex alcalde de Riosa, valoró los méritos contraídos por Víctor Cordero "por haber propiciado que el 12 de septiembre de 1999 se celebrase la primera ascensión al Angliru como final de etapa de la Vuelta Ciclista a España, hecho que contribuyó de forma especial a convertir la cima riosana en un icono del ciclismo mundial".

En el caso de José Luis Capitán, que recibió la insignia de plata, se tuvo en cuenta su contribución a engrandecer la historia del Angliru con su gesta como poseedor del récord de la subida a pie en un tiempo de 1 hora y 36 segundos conseguido en 2005. También se valoró de forma muy especial su ejemplar fortaleza personal y su actitud positiva en su lucha contra la ELA, enfermedad que padece desde 2015.

Tras la lectura de los méritos de ambos galardonados por parte de Juan Ramón Aristondo, secretario de Amigos del Angliru, tuvo lugar la proyección de un vídeo resumen de sus trayectorias y la imposición de las insignias de oro y plata.

En sus intervenciones de agradecimiento, Víctor Cordero narró, en primera persona, los entresijos y las dificultades que tuvo que superar para organizar el primer final de etapa en el Angliru en La Vuelta de 1999. José Luis Capitán, por su parte, emocionó a todos los asistentes con un discurso que fue largamente aplaudido. El acto estuvo presidido por Roberto Alvarez, alcalde de Riosa, y también estuvo presente Cristina Mendo, directora de la Vuelta Ciclista Asturias.