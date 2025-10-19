Así fue la jornada de Primera Asturfútbol: El TSK Roces se mantiene en lo más alto de la tabla

El TSK Roces se mantiene una semana más en lo más alto de la Primera Asturfútbol tras su sufrida victoria en Ribadesella (0-1). El conjunto gijonés basó su triunfo en la solidez atrás y en la gran actuación de su meta, Chus, que les mantiene como líderes destacados.

Por detrás marcha el Hispano, recién ascendido, que sigue siendo una de las grandes revelaciones en la categoría. El equipo de Castrillón venció al Andés (3-1) y se consolida en la segunda posición con 14 puntos, los mismos que el Roces. La última plaza de ascenso la ocupa el Sporting C, con un partido menos que sus principales rivales. Los rojiblancos vencieron de forma contundente al Universidad de Oviedo (3-0).

Por otro lado, el Condal consiguió una meritoria victoria ante el Vallobín (1-2) que le acerca a los primeros puestos y el Tineo sumó tres puntos ante el Valdesoto (1-0) que le permiten respirar respecto a los puestos de descenso. Por su parte, el Puerto Vega, que en apenas una semana vivirá el duelo copero ante el Celta, empató ante el Unión Comercial, que sigue sin carburar en este inicio liguero.

En esa parte baja, sin contar al Urraca, retirado de la competición, el Luarca, el Barcia y La Fresneda ocupan los puestos de descenso. El Barcia, al menos, consiguió su primer punto de la temporada ante el San Claudio (2-2). Más preocupante es la dinámica de La Fresneda, que cuenta todos sus envites por derrotas en estas primeras jornadas de competición.