El Langreo sigue negado

El Langreo sigue sin conocer la victoria en este inicio de Segunda Federación tras caer por la mínima en su visita al feudo del Ourense. Los asturianos, que suman apenas tres puntos en seis jornadas, ofrecieron una imagen de lucha y carácter, pero volvieron a encontrarse con la falta de efectividad en ataque ante un Ourense que se mostró sólido y oportuno.

El duelo, marcado por la urgencia de ambos equipos, comenzó con un Langreo muy concentrado, consciente de la necesidad de competir desde el primer minuto. Pablo Acebal dispuso su habitual esquema para buscar un premio que no llegó.

La primera ocasión llegó en el minuto 23, cuando René disparó desde la frontal y Vizoso respondió con una parada decisiva. El Ourense no tardó en reaccionar: en el minuto 25, Justino abrió el marcador tras una gran acción individual, superando rivales y definiendo con precisión. Este gol obligó al Langreo a reorganizarse y mantener la calma. El Langreo continuó buscando el empate antes del descanso. A los 42, Samu Pérez fue derribado dentro del área y se señaló penalti, pero Vizoso volvió a convertirse en protagonista al detener el lanzamiento de Guerrero, frustrando la ocasión más clara de los asturianos. Incluso en el añadido de la primera mitad, Pablo Pérez probó con un disparo lejano que también fue detenido por Vizoso.

Tras la reanudación, el Langreo mantuvo la presión y buscó el empate. A los 47, Pablo Pérez remató de cabeza, pero el balón se estrelló en el larguero. El Ourense buscó aprovecharse a la contra y, a los 60, De Prado tuvo un mano a mano con Torre, que respondió con seguridad.

A falta de quince minutos para el final, Guerrero volvió a probar suerte con un disparo a las manos de Vizoso, en otra clara oportunidad que no pudo concretarse. El Langreo acumuló más jugadores en ataque, generando superioridad numérica y presionando con fuerza en busca del empate, pero no logró batir la portería rival.

Con el paso de los minutos, el Langreo intensificó su esfuerzo, pero la defensa y el portero del Ourense se mantuvieron firmes, controlando los intentos visitantes y asegurando los tres puntos para los locales. El partido concluyó con victoria por la mínima del Ourense, dejando al Langreo en una situación complicada en la clasificación y sin conocer todavía la victoria esta temporada.