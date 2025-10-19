El Lealtad frena la gran racha del líder de Segunda Federación

El Lealtad consigue empatar ante el líder en un partido guionizado por el dominio con balón del equipo visitante, aunque fue un dominio plano, sin profundidad, en el que apenas pudo generar ocasiones claras de gol. De hecho, las oportunidades más peligrosas fueron para un muy ordenado Lealtad, que compitió de tú a tú frente al líder de la clasificación, un conjunto que llegaba con pleno de victorias.

La primera parte se desarrolló bajo el mismo guion: posesión visitante y solidez defensiva local. Aun así, hubo una ocasión clara para cada equipo. El Lealtad avisó primero con un disparo de Alorda que obligó al guardameta Ríos a intervenir con acierto. La respuesta llegó en el área contraria, con un cabezazo de Dipanda que hizo lucirse a Junquera, muy seguro bajo palos durante todo el encuentro.

La segunda mitad mantuvo el mismo tono, con el rival teniendo más balón pero sin mordiente, mientras que el Lealtad crecía con el paso de los minutos. Los maliayeses dispusieron de tres oportunidades claras para desnivelar el marcador. Primero, un remate de cabeza de Krehl tras un córner que desvió el portero con una gran estirada. Ya en el tramo final, a partir del minuto 80, Alorda volvió a probar suerte con un disparo dentro del área que el meta visitante envió a córner, y en ese mismo saque de esquina Stephen estuvo a punto de marcar, pero su remate se estrelló en el larguero.

El encuentro terminó con un empate sin goles que, pese a dejar buenas sensaciones para el conjunto de Villaviciosa, no impide que el Lealtad cierre la jornada como colista, empatado con el Langreo. El equipo buscará su primera victoria la próxima semana en Burgos, ante el Promesas, con la intención de transformar esas buenas sensaciones en puntos y confirmar la mejoría mostrada ante el líder.

Lealtad: Junquera (2);Marcos Blanco (2), Alorda (1), Luisen (2), Pesquera (3); Krehl (2), Aranda (1), Yerpes (2), Stephen (3); Babafemo (1) y Cissé (2). Cambios: Nico Pereira (2) por Babafemo, min. 78. Saha (s.c.) por Alorda, Jaime Felgueroso (s.c.) por Krehl y Palomeque (s.c.) por Stephen, min. 85. Nacho (s.c.) por Yerpes, min. 94. Deportivo Fabril: Ríos (3); Peijo (2), Canedo (2), Nájera (2), Msongo (2); Enrique (1), Fabi (1), Dipanda (2), Pablo Cortés (2); Vidal (1) y Samu (1). Cambios: Estevez (2) por Dipanda y Domín (1) por Pablo Cortés, min. 64. Aarón (s.c.) por Fabi y Areosa (s.c.) por Samu, min. 83. Mario Hermo (s.c.) por Teijo, min. 90. Árbitro: Asier Ugalde (comité vasco). Amonestó a los locales Alorda, Pesquera y Yerpes, y al visitante Msongo. Les Caleyes: Unos 400 espectadores.

Luis Arturo: "Creo que pudimos ganar el choque"

Luis Arturo, entrenador del Lealtad, valoró como positivo el empate ante el Fabril. "Ha sido un partido en el que nosotros, desde el punto de vista táctico, estuvimos muy ordenados. Habíamos trabajado mucho cómo pararles, pero luego hay que ejecutarlo. Hicimos una primera parte en la que el ritmo del partido fue muy lento, ellos tampoco circulaban con mucha velocidad", dijo.

"Tuvieron una muy clara en la primera parte, que yo creo que fue la única que tuvieron. Y en la segunda parte sinceramente creo que pudimos ganar el choque. Al final me quedo con la portería cero y que el equipo estuvo muy ordenado", dijo.