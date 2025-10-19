Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Navia brilla en la recta final y respira a costa del Obradoiro Ames

El Navia consiguió la primera victoria de la temporada ante el Obradoiro Ames (66-54) en el encuentro correspondiente a la tercera jornada en Tercera FEB. El conjunto naviego se repuso a un mal primer cuarto y consiguió llegar al descanso con el marcador igualado (24-24). Tras el paso por los vestuarios, el filial del Obradoiro, que milita en Primera FEB, volvió a ponerse por delante, pero el equipo local ofreció su mejor versión en el último cuarto -con un parcial de 25-11- para llevarse el choque y respirar. Javier Prieto, con 17, y Sharqshidze, con 14, fueron los máximos anotadores del equipo de occidente asturiano.

