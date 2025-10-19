Pablo Carreño vence y está en la final del Challenger de Olbia

El tenista gijonés Pablo Carreño se impuso en las semifinales del Challenger de Olbia (Italia) tras vencer en tres sets a Martín Landaluce (6-2, 3-6, 6-3). El gijonés se medirá hoy (15:00 horas) al francés Luca Van Assche, que venció en la otra semifinal a su compatriota Hugo Grenier.