Pablo Carreño vence y está en la final del Challenger de Olbia
El tenista gijonés Pablo Carreño se impuso en las semifinales del Challenger de Olbia (Italia) tras vencer en tres sets a Martín Landaluce (6-2, 3-6, 6-3). El gijonés se medirá hoy (15:00 horas) al francés Luca Van Assche, que venció en la otra semifinal a su compatriota Hugo Grenier.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El bar de carretera asturiano con lista de espera al que todos van a fartucarse de callos: "Los mejores del mundo"
- Luto en la hostelería asturiana: David Blanco, de Casa Edelmiro, fallece a los 52 años
- Final feliz en Mieres: aparece el joven de 15 años desaparecido desde el mediodía del jueves
- Parece Alemania pero es el norte de España: el mercado navideño más bonito a los pies de una catedral
- Fallece el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del Dioni o la dulce Neus
- La Policía Nacional libera a ocho mujeres obligadas a prostituirse en Oviedo
- Tras la avispa asiática llega una nueva amenaza para la apicultura asturiana: así es la especie que ya causa estragos en Andalucía
- El nuevo Mercadona de Gijón, el más grande de la ciudad, ya tiene fecha de apertura (y está muy cerca)