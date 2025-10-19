El Siroko Gijón cae por 66-71 en un disputado duelo ante el Ibaizabal
El Siroko Gijón estuvo cerca de sumar la primera victoria de la temporada en Liga Femenina 2, pero acabó cediendo ante el Ibaizabal en el Palacio de los Deportes de Gijón. El conjunto asturiano se fue al descanso siete abajo, pero en un esfuerzo enorme en defensa en el tercero logró apretar el partido, que se decidió por detalles en el último. Melanie Russell, con 26 puntos y un total de 27 créditos de valoración, fue la más destacada del equipo asturiano, que tuvo también en Lucía García, con 18 puntos, y en Sofia Hamidi, con 7 puntos y 7 rebotes, a jugadoras importantes.
