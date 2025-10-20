Asturias roza el podio nacional de cruceros

El "Taxus", representante asturiano, se clasificó en cuarta posición en el Campeonato de España de cruceros celebrado en el Monte Real Club de Yates de Baiona. El viento, que comenzó flojo pero fue arreciando hasta los 40 nudos, endureció las condiciones de la competición. El "Taxus", cuarto en la primera manga, se vio relegado en la segunda por una penalización en la salida y problemas técnicos posteriores, que imposibilitaron la remontada.

Sobre estas líneas, Tomás Rubio y Cecilia Álvarez, en la regata inclusiva / FVPA

Por otra parte, la bahía gijonesa de San Lorenzo acogió el sábado y el domingo el Campeonato de Asturias de vela inclusiva. La prueba, para personas con discapacidad, se desarrolló con barcos modelo Hansan 303, caracterizados por un diseño universal que los hace accesibles, ofreciendo estabilidad, seguridad y facilidad de uso. La organización corrió a cargo de la Federación de Vela del Principado de Asturias, el club Bahía de Gijón y el Club Náutico 4 Vientos de Candás.

Tras la realización de cuatro mangas con viento flojo del oeste, y a pesar del dominio inicial de Nacho Robles, habitual de los campeonatos de España de la modalidad, el triunfo final fue para Tomás Rubio Andrés. El segundo clasificado fue Miguel Ángel Pérez y el tercero Alejandro Rubio, poniendo el broche a dos días de actividad que contó con personal de la federación y socios del club gijonés como voluntarios.